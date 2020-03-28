В Бундестаге подвергли критике санкции США во время пандемии COVID-2019

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Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о неприемлемости санкционной политики США во время пандемии коронавируса COVID-2019.

«США пытаются через свою политику санкций навязывать свою волю в одностороннем порядке другим и ставить их в невыгодное положение в пользу экономики США», — цитирует РИА Новости Эрнста.

По его словам, Вашингтон особенно безответственен в период пандемии коронавируса.

«Снятие санкций, а никак не их продление, является требованием часа», — добавил он.

Ранее Россия призвала США снять с Ирана санкции, которые мешают исламской республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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