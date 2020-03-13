От нулевого пациента до первых лиц государств: как развивается ситуация с распространением COVID-19

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь допустил, что новый коронавирус мог попасть в Ухань из-за американских военнослужащих. Он призвал Вашингтон обнародовать данные, когда в США появился первый заболевший — так называемый нулевой пациент. Дипломат напомнил недавнее высказывание главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США о случаях посмертного выявления COVID-19 у американцев, которые, как считалось, умерли от осложнений гриппа. Другой представитель МИД КНР — Гэн Шуан — отметил, что выводы о причинах возникновения и распространения заболевания должны основываться на научном анализе ситуации. Между тем, хотя в Китае наметилась положительная динамика (всего несколько заболевших и сотни выздоровевших за последние сутки), в других странах инфицированных становится всё больше. Под угрозой — несколько глав государств, в окружении которых обнаружены заболевшие COVID-19.

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь не исключил, что коронавирус нового типа мог попасть в Ухань, ставшую эпицентром распространения COVID-19, по вине военных США. Запись соответствующего содержания Чжао Лицзянь опубликовал в своём Twitter.

«Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? В каких больницах (они находятся. — RT)? Возможно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте транспарентны! Обнародуйте свои данные! США должны нам всё объяснить!», — написал он.

К публикации китайского дипломата прикреплён видеофрагмент заседания комитета Палаты представителей США по надзору и реформе, посвящённого распространению коронавируса. На записи глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд говорит, что у некоторых американцев, которые, как считалось, умерли от гриппа, при повторном посмертном обследовании нашли COVID-19.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

Позднее газета South China Morning Post со ссылкой на официальные документы сообщила, что первый случай заражения COVID-19 на территории КНР мог быть зафиксирован не в декабре, как считалось ранее, а в ноябре.

По информации издания, первым зафиксированным случаем заражения мог быть 55-летний житель провинции Хубэй, у которого вирус якобы обнаружили 17 ноября. Как пишет газета, с этой даты инфекцию обнаруживали ещё у нескольких пациентов в день. По утверждению газеты, никто из девяти первых заражённых в ноября в провинции не был так называемым нулевым пациентом, то есть первым заболевшим.

В свою очередь, другой официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя высказанную Чжао Лицзянем теорию о возможной причастности США к распространению вируса по территории КНР, отметил, что выводы должны быть сделаны на основе глубокого научного анализа ситуации.

«На самом деле, у международного сообщества, в том числе и внутри США, есть разные мнения относительно источника вируса. Как я уже говорил много раз, китайская сторона считает, что это научный вопрос, нужно слушать профессиональное мнение», — цитирует РИА Новости Гэн Шуаня.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Согласно последним данным, в мире насчитывается более 132 тыс. подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Вне Китая зафиксировано свыше 51 тыс. заболевших. При этом если в КНР наметилась положительная динамика (за сутки прирост составил всего несколько случаев), то в остальных частях света, напротив, инфицированных становится больше. Растёт и география заболевания, в частности, зафиксированы первые заболевшие в Казахстане.

Коронавирус и мировые лидеры

Заболевшие новой коронавирусной инфекцией начинают появляться в окружении мировых лидеров. Так, COVID-19 обнаружили у Софи Грегуар-Трюдо — супруги премьер-министра Канады. Она почувствовала симптомы вирусного заболевания по возвращении из Великобритании.

«Она чувствует себя хорошо, принимает все рекомендуемые меры предосторожности», — цитирует CBC News сообщение офиса канадского премьера.

Незадолго до подтверждения диагноза супруги сам Джастин Трюдо решил перейти в режим самоизоляции и работать из дома. Утверждается, что у премьера симптомов COVID-19 не обнаружено, а у Софи Грегуар-Трюдо заболевание проходит в лёгкой форме.

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На фоне этих событий Белый дом сообщил о телефонной беседе президента США Дональда Трампа и канадского премьера. Темой разговора двух политиков стал коронавирус.

«Лидеры обсудили события, связанные с пандемией COVID-19, а также усилия по борьбе с вирусом. Лидеры обсудили также важные двусторонние вопросы, в том числе телекоммуникации», — заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

В администрации президента США не уточнили, знал ли Трамп на момент разговора с Трюдо о подтверждённом случае COVID-19 у супруги канадского премьера.

Сам Трамп и вице-президент США Майк Пенс также попали под пристальное внимание прессы после переговоров с представителями бразильской делегации. У одного из членов этой группы впоследствии нашли коронавирус, однако первые лица американского государства от тестирования на инфекцию отказались.

Как пояснила представитель Белого дома Стефани Гришэм, администрации президента известно о факте обнаружения вируса среди членов бразильской делегации. Однако позиция американской стороны такова, что Трамп и Пенс «почти не взаимодействовали» с заражённым бразильцем, поэтому проверка на COVID-19 им не требуется, сказала Гришэм.

Незадолго до этого стало известно, что под угрозой заражения находится бразильский президент Жаир Болсонару. Он появился на публике в медицинской маске, заявив, что ждёт результатов своего анализа на коронавирус. Ранее инфекцию обнаружили у главы секретариата по общественным коммуникациям при его администрации Фабио Вайнгартена.

В своём обращении Болсонару заявил о готовности бразильского правительства сдерживать распространение вируса и призвал жителей отменить запланированные на ближайшее воскресенье акции протеста, несмотря на их легитимность. В этой связи глава государства указал на рекомендации врачей по ограничению массовых мероприятий.

Среди новых высокопоставленных заболевших также оказался глава МВД Австралии Питер Даттон. У себя в Twitter он сообщил, что проснулся утром с симптомами заболевания и решил сдать анализ на COVID-19, который оказался положительным.

В России на сегодняшний день зафиксировано 34 случая заболевания COVID-19 (не считая эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян), все они либо проходят необходимое лечение, либо уже выписаны.