От нулевого пациента до первых лиц государств: как развивается ситуация с распространением COVID-19

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Сергей Гусаров
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь допустил, что новый коронавирус мог попасть в Ухань из-за американских военнослужащих. Он призвал Вашингтон обнародовать данные, когда в США появился первый заболевший — так называемый нулевой пациент. Дипломат напомнил недавнее высказывание главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США о случаях посмертного выявления COVID-19 у американцев, которые, как считалось, умерли от осложнений гриппа. Другой представитель МИД КНР — Гэн Шуан — отметил, что выводы о причинах возникновения и распространения заболевания должны основываться на научном анализе ситуации. Между тем, хотя в Китае наметилась положительная динамика (всего несколько заболевших и сотни выздоровевших за последние сутки), в других странах инфицированных становится всё больше. Под угрозой — несколько глав государств, в окружении которых обнаружены заболевшие COVID-19.
От нулевого пациента до первых лиц государств: как развивается ситуация с распространением COVID-19
  • © Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Gazeta/via REUTERS

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь не исключил, что коронавирус нового типа мог попасть в Ухань, ставшую эпицентром распространения COVID-19, по вине военных США. Запись соответствующего содержания Чжао Лицзянь опубликовал в своём Twitter.

«Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? В каких больницах (они находятся. — RT)? Возможно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте транспарентны! Обнародуйте свои данные! США должны нам всё объяснить!», — написал он.

К публикации китайского дипломата прикреплён видеофрагмент заседания комитета Палаты представителей США по надзору и реформе, посвящённого распространению коронавируса. На записи глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд говорит, что у некоторых американцев, которые, как считалось, умерли от гриппа, при повторном посмертном обследовании нашли COVID-19.

Позднее газета South China Morning Post со ссылкой на официальные документы сообщила, что первый случай заражения COVID-19 на территории КНР мог быть зафиксирован не в декабре, как считалось ранее, а в ноябре.

По информации издания, первым зафиксированным случаем заражения мог быть 55-летний житель провинции Хубэй, у которого вирус якобы обнаружили 17 ноября. Как пишет газета, с этой даты инфекцию обнаруживали ещё у нескольких пациентов в день. По утверждению газеты, никто из девяти первых заражённых в ноября в провинции не был так называемым нулевым пациентом, то есть первым заболевшим.

В свою очередь, другой официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя высказанную Чжао Лицзянем теорию о возможной причастности США к распространению вируса по территории КНР, отметил, что выводы должны быть сделаны на основе глубокого научного анализа ситуации.

«На самом деле, у международного сообщества, в том числе и внутри США, есть разные мнения относительно источника вируса. Как я уже говорил много раз, китайская сторона считает, что это научный вопрос, нужно слушать профессиональное мнение», — цитирует РИА Новости Гэн Шуаня.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Согласно последним данным, в мире насчитывается более 132 тыс. подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Вне Китая зафиксировано свыше 51 тыс. заболевших. При этом если в КНР наметилась положительная динамика (за сутки прирост составил всего несколько случаев), то в остальных частях света, напротив, инфицированных становится больше. Растёт и география заболевания, в частности, зафиксированы первые заболевшие в Казахстане.

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Коронавирус и мировые лидеры

Заболевшие новой коронавирусной инфекцией начинают появляться в окружении мировых лидеров. Так, COVID-19 обнаружили у Софи Грегуар-Трюдо — супруги премьер-министра Канады. Она почувствовала симптомы вирусного заболевания по возвращении из Великобритании.

«Она чувствует себя хорошо, принимает все рекомендуемые меры предосторожности», — цитирует CBC News сообщение офиса канадского премьера.

Незадолго до подтверждения диагноза супруги сам Джастин Трюдо решил перейти в режим самоизоляции и работать из дома. Утверждается, что у премьера симптомов COVID-19 не обнаружено, а у Софи Грегуар-Трюдо заболевание проходит в лёгкой форме.

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На фоне этих событий Белый дом сообщил о телефонной беседе президента США Дональда Трампа и канадского премьера. Темой разговора двух политиков стал коронавирус.

«Лидеры обсудили события, связанные с пандемией COVID-19, а также усилия по борьбе с вирусом. Лидеры обсудили также важные двусторонние вопросы, в том числе телекоммуникации», — заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

В администрации президента США не уточнили, знал ли Трамп на момент разговора с Трюдо о подтверждённом случае COVID-19 у супруги канадского премьера.

Сам Трамп и вице-президент США Майк Пенс также попали под пристальное внимание прессы после переговоров с представителями бразильской делегации. У одного из членов этой группы впоследствии нашли коронавирус, однако первые лица американского государства от тестирования на инфекцию отказались.

Как пояснила представитель Белого дома Стефани Гришэм, администрации президента известно о факте обнаружения вируса среди членов бразильской делегации. Однако позиция американской стороны такова, что Трамп и Пенс «почти не взаимодействовали» с заражённым бразильцем, поэтому проверка на COVID-19 им не требуется, сказала Гришэм.

Незадолго до этого стало известно, что под угрозой заражения находится бразильский президент Жаир Болсонару. Он появился на публике в медицинской маске, заявив, что ждёт результатов своего анализа на коронавирус. Ранее инфекцию обнаружили у главы секретариата по общественным коммуникациям при его администрации Фабио Вайнгартена.

В своём обращении Болсонару заявил о готовности бразильского правительства сдерживать распространение вируса и призвал жителей отменить запланированные на ближайшее воскресенье акции протеста, несмотря на их легитимность. В этой связи глава государства указал на рекомендации врачей по ограничению массовых мероприятий.

Среди новых высокопоставленных заболевших также оказался глава МВД Австралии Питер Даттон. У себя в Twitter он сообщил, что проснулся утром с симптомами заболевания и решил сдать анализ на COVID-19, который оказался положительным.

В России на сегодняшний день зафиксировано 34 случая заболевания COVID-19 (не считая эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян), все они либо проходят необходимое лечение, либо уже выписаны.

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