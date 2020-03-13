В Казахстане отменили ежегодный экономический форум

Казахстан в 2020 году не будет проводить ежегодный Астанинский экономический форум. Об этом сообщили в Министерстве финансов республики.

«Да, Астанинский экономический форум тоже отменяем», — сказали в ведомстве РИА Новости.

Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

12 марта стало известно, что в Казахстане будут отменены все публичные мероприятия в качестве меры предосторожности на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В том числе отменяется запланированная в Нур-Султане в июне министерская конференция Всемирной торговой организации.