В Казахстане подтвердили первые два случая заражения COVID-19

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В Казахстане выявлены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.
В Казахстане подтвердили первые два случая заражения COVID-19
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

«Как известно, мы три месяца вели борьбу с коронавирусом. Все необходимые мероприятия предпринимали, чтобы не допустить ввоза. Сегодня мы получили подтверждение у двух наших граждан. Они прибыли из Германии, у них выявлен коронавирус», — приводит Sputnik Казахстан его слова.

Уточняется, что пациентов отправили на карантин. У заражённых не проявляются клинические симптомы COVID-19, их состояние оценивается как хорошее.

Ранее стало известно об отмене ежегодного Астанинского экономического форума из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Также в республике будут отменены все публичные мероприятия в качестве меры предосторожности, в том числе отменяется запланированная в Нур-Султане в июне министерская конференция Всемирной торговой организации.

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