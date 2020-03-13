В Депздраве Москвы пояснили действие особого режима для транзитных пассажиров

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили RT, как режим повышенной готовности в связи с коронавирусом действует на транзитных пассажиров, прибывающих в московские аэропорты для пересадки на другие рейсы.

Как сообщили RT в пресс-службе ведомства, в связи с переходом в режим повышенной готовности врачи рекомендуют транзитным пассажирам не покидать здания аэропортов во время стыковки рейсов.

Также в Депздраве добавили, что аэропорты, как и иные объекты сетей общественного транспорта, проходят дополнительную санитарную обработку и очистку.

«Полностью обезопасить себя от контакта с посторонними, находясь в аэропорту, невозможно. Однако следует внимательно отнестись к лицам с симптомами ОРВИ и по возможности избегать длительного контакта с ними», — рассказали в там.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в закрытых помещениях нужно применять средства индивидуальной защиты и регулярно осуществлять процедуры личной гигиены, в том числе с использованием дезинфицирующих средств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Документ предусматривает ряд обязательств, вводимых для граждан и организаций. В частности, посещавшим затронутые коронавирусом регионы россиянам предписывается при появлении первых респираторных симптомов обеспечить самоизоляцию и вызвать врача на дом.