В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве.

«Дополнительно строим в Новой Москве, сегодня уже физически приступили к строительству новой инфекционной больницы», — цитирует Интерфакс Собянина.

Мэр отметил, что система здравоохранения переведена на режим повышенной готовности.

«Мы и дальше будем наращивать наши усилия по борьбе с инфекцией», — добавил он.

Ранее стало известно, что режим повышенной готовности вводится в Московской области из-за коронавирусной инфекции COVID-19.