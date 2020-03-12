В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве.
В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы
  • © РИА Новости

«Дополнительно строим в Новой Москве, сегодня уже физически приступили к строительству новой инфекционной больницы», — цитирует Интерфакс Собянина.

Мэр отметил, что система здравоохранения переведена на режим повышенной готовности.

«Мы и дальше будем наращивать наши усилия по борьбе с инфекцией», — добавил он.

Ранее стало известно, что режим повышенной готовности вводится в Московской области из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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