В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы
- © РИА Новости
«Дополнительно строим в Новой Москве, сегодня уже физически приступили к строительству новой инфекционной больницы», — цитирует Интерфакс Собянина.
Мэр отметил, что система здравоохранения переведена на режим повышенной готовности.
«Мы и дальше будем наращивать наши усилия по борьбе с инфекцией», — добавил он.
Ранее стало известно, что режим повышенной готовности вводится в Московской области из-за коронавирусной инфекции COVID-19.