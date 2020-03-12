В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности вводится в Московской области из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на сайте подмосковного правительства.
В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности
  • © Hao Yuan/Xinhua
  • globallookpress.com

Согласно документу, меры начнут действовать с 00:00 13 марта.

В частности, они предусматривают отмену мероприятий с численностью более 5 тыс. человек.

5 марта режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Москве.

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