В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности вводится в Московской области из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на сайте подмосковного правительства.

Согласно документу, меры начнут действовать с 00:00 13 марта.

В частности, они предусматривают отмену мероприятий с численностью более 5 тыс. человек.

5 марта режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Москве.