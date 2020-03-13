Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать телефоны из-за COVID-19
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«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Специалисты советуют регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, «особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом».
Чехол телефона рекомендуется снимать и дезинфицировать отдельно.
Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.