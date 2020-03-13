Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать телефоны из-за COVID-19

Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать мобильные телефоны для того, чтобы избежать распространения вирусов, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19.

«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты советуют регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, «особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом».

Чехол телефона рекомендуется снимать и дезинфицировать отдельно.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.