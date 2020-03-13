UFC сменил места проведения двух турниров из-за распространения коронавируса

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о переносе двух турниров в Лас-Вегас из-за распространения коронавируса.
UFC сменил места проведения двух турниров из-за распространения коронавируса
  • © Ronald Martinez/Getty Images/AFP

Как сообщается на официальном сайте организации, турниры UFC on ESPN 8 и UFC Fight Night 172, которые должны были пройти в Коламбусе и Портленде, теперь состоятся в Лас-Вегасе.

При этом турниры будут проведены в запланированные даты — 28 марта и 11 апреля. Отмечается, что оба события пройдут без зрителей.

Ключевым событием UFC on ESPN 8 будет бой Фрэнсиса Нганну и Жаирзиньо Розенстрайка, а в главном поединке вечера UFC Fight Night 172 встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова выразил уверенность, что бой с Тони Фергюсоном состоится.

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