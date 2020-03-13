Менеджер Нурмагомедова уверен, что бой с Фергюсоном состоится

Короткая ссылка
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, выразил уверенность, что поединок его клиента с американцем Тони Фергюсоном состоится, несмотря на распространение коронавируса.
Менеджер Нурмагомедова уверен, что бой с Фергюсоном состоится
  • © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

«Ребята, бой Хабиба и очкарика состоится 18 апреля. UFC всегда находит выход. С фанатами или без, этот бой состоится. Людям дома нужно развлечение», — написал Абдель-Азиз в Twitter

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Губернатор Нью-Йорка объявил об отмене массовых мероприятий численностью более 500 человек с 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном близок к срыву из-за отмены массовых мероприятий в Нью-Йорке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить