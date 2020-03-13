Менеджер Нурмагомедова уверен, что бой с Фергюсоном состоится

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, выразил уверенность, что поединок его клиента с американцем Тони Фергюсоном состоится, несмотря на распространение коронавируса.

«Ребята, бой Хабиба и очкарика состоится 18 апреля. UFC всегда находит выход. С фанатами или без, этот бой состоится. Людям дома нужно развлечение», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Губернатор Нью-Йорка объявил об отмене массовых мероприятий численностью более 500 человек с 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном близок к срыву из-за отмены массовых мероприятий в Нью-Йорке.