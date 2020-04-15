Нездоровая активность вокруг COVID-19: векторы агрессии

Пандемия COVID-19, которая была объявлена ВОЗ более месяца назад, сопровождается «политическими шумами», создающими серьёзные помехи для глобального сплочения и эффективности в борьбе с инфекцией.

У российской стороны «волосы встают дыбом» от переходящих «всякие пределы и все приличия» требований Запада к Китаю выплатить компенсации за пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась и якобы кто-то там кого-то несвоевременно проинформировал, это переходит всякие пределы и все приличия. Я слышал, что уже в Лондоне кто-то посчитал, что Китай должен 3,7 трлн долларов или евро Евросоюзу за тот ущерб, который был нанесён этой пандемией. А кто-то вообще выступает за то, чтобы арестовывать китайскую собственность за рубежом, если Китай не заплатит эту компенсацию. У меня просто волосы на голове встают, когда я подобные вещи слышу», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Вне расизма и ксенофобии

Во Всемирной организации здравоохранения неоднократно отмечали, что «агрессивные усилия» в противостоянии коронавирусу должны быть направлены на ужесточение санитарных мер, а не на сопровождение COVID-19 международными политическими баталиями. И всё же наблюдатели констатируют, что вектор антикоронавирусной агрессии зачастую направлен не в ту сторону. Печально известным «законодателем мод» в этом отношении стали США, которые не только провалили подготовку к эпидемии у себя в стране, но и успели обвинить во всех эпидемических грехах своих зарубежных партнёров.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Главным козлом отпущения для Соединённых Штатов стал Китай. За неполные три месяца США инициировали уже три волны нападок на КНР. На волне первой Вашингтон попытался создать национально-географическую привязку коронавирусу нового типа. Адептом этой стратегии стал госсекретарь США Майк Помпео, который планомерно называл коронавирус исключительно «уханьским» несмотря ни на протесты китайской стороны, ни на негодование азиатской общины в США, ни на рекомендации ВОЗ не прикреплять название вируса к географическим локациям.

Многие полагают, что Вашингтон вооружился такой риторикой, сильно занервничав от появившихся ещё на заре распространения инфекции предположений, что коронавирус мог пойти по миру из Соединённых Штатов. Ещё в феврале Госдеп устроил скандал, обвинив Россию в намеренном продвижении «вредящей имиджу Вашингтона» теории о том, что за вспышкой COVID-19 стоят США. Предположения эти до сих пор живы и имеют под собой достаточно оснований. Однако у международного сообщества нет ни времени, ни желания раздувать эту историю сейчас, когда все силы должны быть направлены на борьбу с пандемией, а не на взаимные обвинения.

Вместе с тем американская сторона продолжала до последнего настаивать на китайском происхождении вируса, пока Вашингтон резко не приструнили на международном уровне. В ходе мартовской видеоконференции министров иностранных дел «семёрки» попытки Майка Помпео вновь оперировать выражением «уханьская пневмония» встретили сильнейшее неприятие. Американская сторона уже не использовала подобные фразы на экстренном онлайн-саммите «двадцатки» 26 марта. А 2 апреля Генассамблея ООН приняла поддержанную 180 странами резолюцию, в которой чётко обозначила, что мир «не потерпит расизма и ксенофобии» в борьбе с COVID-19. «Сдулся» в итоге и сам Майк Помпео, который в интервью германскому изданию Bild 13 апреля фактически признался, что не знает, действительно ли вирус пошёл из Китая: «Важно понять, как это началось и где».

Вторая волна антикитайской коронавирусной агрессии началась, когда США подняли вопрос о своевременном реагировании КНР на вспышку COVID-19. Пекин обвинили в медлительности с ответом на распространение коронавирусной пневмонии, непрозрачности действий, сокрытии реальных масштабов эпидемии. Утверждается, что именно из-за этого вирус стремительно распространился по всему миру. Досталось не только КНР, но и Всемирной организации здравоохранения, которую обвинили в «покрывательстве» действий Китая. «Они ошибались насчёт многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай», — заявили в Вашингтоне, пригрозив приостановить финансирование ВОЗ.

Такие обвинения выглядят довольно странно, учитывая, что инспекционную группу ВОЗ в КНР возглавлял представитель США, а сам Китай консультировал Соединённые Штаты на ежедневной основе сразу же после вспышки COVID-19: с 3 января по 3 февраля было проведено аж 30 подобных консультаций, в ходе которых китайская сторона рассказывала не только о ситуации на местах, но и щедро делилась уже отработанными на практике протоколами профилактики и лечения коронавирусной пневмонии. По словам Сергея Лаврова, «любой, кто ознакомится с хронологией действий, заявлений и конкретных решений, которые ВОЗ принимала, убедится, что организация действовала эффективно. ВОЗ продолжает играть важную координирующую роль, помогая бороться с пандемией, что нашло отражение в консенсусной резолюции Генассамблеи ООН и в итоговой декларации экстренного саммита G20».

Пожарная команда аплодирует врачам в Манхэттене

Reuters

© Andrew Kelly

Лучшая защита — это нападение

Нападки Вашингтона выглядят тем более странно, что такие же обвинения можно зеркально выдвинуть в адрес США. Так, руководитель федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд признал, что люди в Америке начали умирать от COVID-19 ещё во время сезонной волны гриппа, которая поднялась в сентябре 2019 года, гораздо раньше, чем вирус начал распространяться в КНР. Почему славные своими профессиональными докторами США молчали — непонятно. Вопросы вызывает и готовность американской администрации обеспечивать открытую информацию об эпидемиологической обстановке. Так, капитана авианосца «Теодор Рузвельт» за рапорты о бедственной ситуации с COVID-19 на корабле просто отправили в отставку.

Наконец, на третьей волне антикитайских выпадов США перешли от голословных обвинений к действиям. В Соединённых Штатах начали плодиться иски против Китая за распространение коронавирусной пневмонии по миру. Юристы из Berman Law Group и Lucas-Compton требуют от КНР компенсации в размере $6 трлн, а правозащитники из Freedom Watch — аж в $20 трлн. При этом сами же американские наблюдатели признают, что претензии истцов обосновать будет практически невозможно, а вынесенные по ним постановления судов США будут юридически ничтожны для Китая, даже несмотря на инициированную 14 апреля сенатором Джошем Хоули инициативу «лишить Китай суверенного иммунитета в судах США».

Однако большую обеспокоенность вызывает возведение американских попыток «наказать Китай долларом» до политического уровня. Первым сигналом тому стал прозвучавший 11 апреля призыв сенатора Линдси Грэма поквитаться с Китаем, который якобы «повинен в смертях и безработице в США». Сенатор призвал в одностороннем порядке списать часть американского долга КНР. «Это они должны платить нам, а не мы им!» — подчеркнул Грэм. Таким образом, оправдал себя неутешительный прогноз издания Global Times месячной давности: «На фоне спровоцированного коронавирусом ухудшения экономической ситуации от США могут последовать обвинения в адрес Китая в американской безработице и всех экономических трудностях». Наблюдатели отмечают, что при наметившейся тенденции к переходу США от пустых обвинений к практическим нападкам «можно даже ожидать разрыва заключенного было американо-китайского торгового соглашения».

Транспортировка пациента в Нью-Йорке

Reuters

© Mike Segar

Новые «дикие правила»

До сих пор волны «коронавирусной агрессии» США в отношении Китая разбивались о мощные волнорезы КНР, у которой уже сформировался устойчивый иммунитет к американским нападкам. Вместе с тем у китайских наблюдателей вызывают тревогу кроющиеся за нынешней ситуацией более глубинные явления, а именно — систематическое продвижение США «диких» правил международной политики. Не стоит думать, что если Вашингтону удастся добиться международного линчевания КНР, то незамедлительно наступит «мир в галактике». Те же методы США применяют и будут применять в отношении других стран, даже своих партнёров.

За примером далеко ходить не надо: достаточно вспомнить произведённый американцами в Таиланде захват направлявшихся в Германию 200 тыс. медицинских масок, расцененный в Берлине как неприкрытое «пиратство». Пока Китай отвлекает на себя большую часть неуёмной американской активности — миру стоит быть ему за это благодарным, ибо в противном случае случаев сомнительной «пассионарности» США прибавится на других международных направлениях.

Но об этом международному сообществу стоит задуматься позже. Пока же приоритетом должно стать единение в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Сегодня вектор агрессии нужно направить в русло санитарных мер, а не на политическую арену. В ином случае миру грозит участь самих же США, которые вышли на первое место по числу заражений COVID-19 и в которых, по признанию Washington Post, эпидемия способна «унести больше жизней, чем вооружённые конфликты в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке вместе взятые». Нынешний генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус напрямую воззвал к американским политикам: «Нет необходимости использовать COVID-19, чтобы набрать политические очки. У вас есть много других способов проявить себя. Вирус — не то, что можно использовать для политики. Это игра с огнём».

С подобным призывом выступил и глава российской дипломатии. «Я бы предостерёг от попыток политизировать тему коронавируса, а это наблюдается не только в отношении роли ВОЗ, но и в отношении обвинений, которые выдвигаются в адрес той или иной страны. Я бы всё-таки сейчас концентрировался на конкретных шагах по пресечению пандемии, по пресечению её распространения, по минимизации ущерба, прежде всего ущерба для здоровья и жизни людей», — подчеркнул Лавров.

Министр уверен, что в тяжёлый момент пандемии миру надо стремиться не к разрозненности и конфронтации, а к сплочённости. В качестве положительного примера он привел китайскую инициативу глобального сообщества единой судьбы. «Наши китайские друзья выдвинули концепцию сообщества единой судьбы человечества... Это концепция, которая нацелена на сложение усилий. Когда выдвигаются концепции сдерживания России, Китая, других стран, это уже немного другая, негативная философия. Она идёт от негатива, от акцентирования конфронтационных вещей и разогревания противоречий. Я думаю, что популярность и востребованность людей, которые заправляют на этом поприще, после окончания пандемии коронавируса будет становиться всё меньше и меньше», — отметил Лавров.