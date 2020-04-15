Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения.

«Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ, пока проводится оценка её роли в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса», — приводит заявление Трампа ABC.

По его словам, США будут продолжать взаимодействие с ВОЗ, чтобы посмотреть, сможет ли организация провести реформы.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил о пересмотре Вашингтоном объёма финансирования ВОЗ в связи с «низкой эффективностью» её работы в условиях пандемии коронавируса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию США неконструктивной и контрпродуктивной в условиях нарастания масштабов пандемии.