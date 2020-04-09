В МИД оценили планы США пересмотреть финансирование ВОЗ

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления американских властей о намерении пересмотреть объёмы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В МИД оценили планы США пересмотреть финансирование ВОЗ
  • Reuters

Она сообщила, что в МИД «обратили внимание на заявления госсекретаря США о планах Вашингтона пересмотреть объёмы финансирования ВОЗ».

«Мы считаем занятую этим государством позицию неконструктивной, а подобные заявления — несвоевременными и контрпродуктивными в условиях нарастания масштабов пандемии», — заявила Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пересматривает объём финансирования ВОЗ из-за низкой эффективности её работы на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп заявлял, что ВОЗ получает большие деньги от США, при этом организация «не соглашалась и критиковала его решение по запрету на въезд в США», а также «ошибалась во многих вещах».

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