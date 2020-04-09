Помпео усомнился в эффективности работы ВОЗ в условиях пандемии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты пересматривают объём финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за низкой эффективности её работы на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«В данный момент мы пересматриваем объём финансирования Всемирной организации здравоохранения... Организации должна работать, они должны давать результаты, которых от них ожидают... В случае с ВОЗ мы не видим, что она добилась того, что должна была», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о поступающих в его адрес угрозах в связи с деятельностью организации по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С критикой работы ВОЗ также выступил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, США рассматривают возможность приостановки выделения денег организации.