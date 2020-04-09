Помпео усомнился в эффективности работы ВОЗ в условиях пандемии

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты пересматривают объём финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за низкой эффективности её работы на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Помпео усомнился в эффективности работы ВОЗ в условиях пандемии
  • Reuters

«В данный момент мы пересматриваем объём финансирования Всемирной организации здравоохранения... Организации должна работать, они должны давать результаты, которых от них ожидают... В случае с ВОЗ мы не видим, что она добилась того, что должна была», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о поступающих в его адрес угрозах в связи с деятельностью организации по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С критикой работы ВОЗ также выступил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, США рассматривают возможность приостановки выделения денег организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить