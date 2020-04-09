Гендиректор ВОЗ рассказал об угрозах в свой адрес из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о поступающих в его адрес угрозах в связи с деятельностью организации по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Я могу рассказать о личных атаках на меня, которые продолжаются три месяца. Жестокие или расистские комментарии в отношении меня... даже угрозы жизни. Мне всё равно», — цитирует его РИА Новости.

При этом глава ВОЗ отметил, что хоть он и игнорирует персональные угрозы в свой адрес, но «когда идёт оскорбление сообщества, это нельзя терпеть».

Таким образом он прокомментировал негативные высказывания президента США Дональда Трампа относительно работы ВОЗ по борьбе с новым коронавирусом.

Вместе с этим Гебрейесус отказался отвечать на вопрос о прямой критике со стороны Вашингтона, подчеркнув, что организация не занимается политикой, а людям в настоящий момент необходимо единство.

Ранее Трамп подверг критике работу ВОЗ в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Позднее он даже добавил, что США рассматривают возможность приостановки выделения денег организации.