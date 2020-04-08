Трамп объяснил слова о возможной приостановке выделения средств ВОЗ

США лишь рассматривают возможность приостановки выделения денег Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Во время выступления на пресс-конференции, глава государства заявил, что США намерены «приостановить выделение средств, которые тратятся на ВОЗ».

После этого он пояснил, что Вашингтон лишь изучит такую возможность.

«Нет, не говорил, я сказал, что мы изучим, что мы исследуем, мы рассмотрим прекращение финансирования», — приводит слова Трампа ТАСС.

Ранее американский президент отметил, что ВОЗ получает большие деньги от Соединённых Штатов, при этом организация «не соглашалась и критиковала его решение по запрету на въезд в США», а также «ошибалась о многих вещах».

По его словам, ВОЗ рекомендовала США не приостанавливать приём пассажиров из Китая, когда распространение нового коронавируса только начиналось, но он проигнорировал эту рекомендацию.