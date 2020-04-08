Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ

Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«ВОЗ получает большие деньги от США», — сказал он.

Трамп отметил, что организация «не соглашалась и критиковала его решение по запрету на въезд в США», а также «ошибалась о многих вещах».

«Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на ВОЗ», — сказал президент. Его выступление транслировал ABC.

President Trump criticizes the World Health Organization, saying the U.S. is putting a “very powerful hold” on money sent to the group amid COVID-19 pandemic. https://t.co/KPN3knt0Wvpic.twitter.com/hRhQU7clAV — ABC News (@ABC) April 7, 2020

Ранее Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, ВОЗ рекомендовала США не приостанавливать приём пассажиров из Китая, когда распространение нового коронавируса только начиналось, но он проигнорировал эту рекомендацию.