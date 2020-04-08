Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ

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Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ
  • Reuters

«ВОЗ получает большие деньги от США», — сказал он.

Трамп отметил, что организация «не соглашалась и критиковала его решение по запрету на въезд в США», а также «ошибалась о многих вещах».

«Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на ВОЗ», — сказал президент. Его выступление транслировал ABC.

Ранее Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, ВОЗ рекомендовала США не приостанавливать приём пассажиров из Китая, когда распространение нового коронавируса только начиналось, но он проигнорировал эту рекомендацию.

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