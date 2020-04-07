Генсек ООН оценил критику Трампа в адрес ВОЗ из-за коронавируса
- Reuters
Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Для генерального секретаря ООН ясно, что ВОЗ под руководством Тедроса Аданома Гебрейесуса проделала колоссальную работу по борьбе с COVID-19», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Дюжаррик, генсек ООН считает, что ВОЗ сделала много в вопросе «оказания помощи странам, посылая им миллионы единиц медицинских средств, проводя обучение специалистов».
Ранее Трамп подверг критике работу ВОЗ в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.