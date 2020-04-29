«Преступление против собственной страны»: Зеленский подписал закон об отмене моратория на продажу сельхозземель

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, легализующий в стране оборот земель сельскохозяйственного назначения. Предполагается, что документ вступит в силу поэтапно: с 2021 года участки размером не более 100 га смогут приобретать граждане Украины, а с 2024 года на земельный рынок будут допущены украинские юридические лица. Вопрос о продаже сельхозугодий иностранцам планируется вынести на референдум, однако дата его проведения пока не установлена. Аналитики отмечают, что и без плебисцита законопроект оставляет достаточно лазеек для опосредованного приобретения иностранными компаниями земель на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 552-IX о введении в стране рынка земли, сообщается на сайте главы государства. Там утверждается, что документ призван обеспечить «полноценную реализацию» права частной собственности граждан на сельхозугодия и «способствовать» росту инвестиций в аграрный сектор.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелёгкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», — заявил Зеленский.

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Утверждённый президентом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» вступит в силу в поэтапном порядке.

«С 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли», — информирует офис президента Украины.

Уточняется, что под приватизацию не попадут государственные и коммунальные участки. Наиболее спорный вопрос, касающийся права на покупку сельхозугодий иностранцами, будет вынесен на референдум. При этом о дате и порядке проведения плебисцита ничего не сообщается. В то же время в документе оговаривается, что граждане «страны-агрессора», под которой авторы закона подразумевают Россию, приобретать земли не смогут в любом случае.

«Очень непродуманный закон»

С 2001 года на Украине действовал мораторий на куплю-продажу земли. После прихода к власти Зеленский заявил о необходимости предоставить гражданам «полноценное право собственности на свою родную землю», отменив запрет на сделки с сельхозугодиями.

Выступая в сентябре 2019 года на конференции «Земля как фактор развития украинского села», он отметил, что подобная реформа позволит положить конец серым схемам и махинациям, распространённым из-за запрета на легальные сделки.

«Вместо механизма (цивилизованных отношений. — RT) появился масштабный теневой рынок, который процветает. Это миллион гектаров земли и десятки миллиардов гривен. И выигрывает от этого не малый фермер, не простой сельский житель, а местные так называемые земельные князьки», — сказал Зеленский.

Заседание Верховной рады с участием президента

© president.gov.ua

Также президент Украины неоднократно пытался развеять опасения о том, что наиболее плодородные участки сельхозугодий могут оказаться под контролем иностранцев. Он пообещал, что украинский собственник не будет поражён в правах.

Законопроект об учреждении рынка земли был внесён в Верховную раду в октябре прошлого года. Зеленский рассчитывал, что документ удастся принять до 1 декабря, но его инициатива встретила упорное сопротивление в парламенте, несмотря на абсолютное большинство, которое есть у президентской партии «Слуга народа».

Принять законопроект в первом чтении удалось только 13 ноября. В течение последующих месяцев в документ постоянно вносились поправки, а голосование по нему во втором чтении откладывалось десять раз. Окончательно Верховная рада одобрила закон о введении рынка земли только 31 марта.

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Накануне финального голосования, выступая в парламенте, Зеленский призвал депутатов оставить в стороне политические баталии и одобрить законопроекты, без которых Киев не сможет получать новые кредиты от международных финучреждений. По мнению президента, транши МВФ позволят поддержать экономику страны в условиях пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.

Как пояснили эксперты, в конце прошлого года Международный валютный фонд поставил перед Украиной жёсткие условия продолжения сотрудничества. В частности, кредитор настаивает на принятии Киевом закона о рынке земли и «банковского» законопроекта, который увеличивает полномочия Нацбанка страны (пока не утверждён Радой).

«Текст земельного закона, который подписал Зеленский, на самом деле не совсем удовлетворяет требованиям фонда. Поэтому сейчас трудно прогнозировать, как будут складываться отношения Киева и МВФ после формального выполнения Украиной всех требований», — заявил в беседе с RT политолог, экономист Александр Дудчак.

По словам эксперта, поводом для претензий Международного валютного фонда к закону о рынке сельхозугодий может послужить сохраняющийся запрет на сделки с участием иностранных физических и юридических лиц. Впрочем, аналитик уверен, что после вступления закона в силу зарубежные «инвесторы» смогут покупать украинские сельхозугодия, используя, например, подставные организации, зарегистрированные на Украине.

Источник RT в партии «Батькивщина» также считает, что для покупки земли иностранцами после вступления закона в силу останется достаточно правовых лазеек. Так, зарубежная компания без проблем сможет зарегистрировать юрлицо с номинальным собственником на Украине и стать таким образом участником рынка, отметил собеседник.

Акции протеста против закона о рынке земли

© Gleb Garanich/Reuters

В свою очередь, собеседник RT в «Европейской солидарности» обратил внимание на то, что подписанный Зеленским законопроект не учитывает массу нюансов и потому не способен защитить интересы украинского фермерства. В частности, он подчеркнул, что в стране по-прежнему не составлен земельный кадастр.

«На Украине бардак с документами на землю, хаос в госструктурах. Это может привести к тому, что те, кто работает на земле, её потеряют: их участки за ночь попросту перепишут на других собственников. Рейдерство процветает в аграрном бизнесе, а тут речь идёт об обычных селянах. Как они смогут себя защитить? Рада приняла очень непродуманный закон, а Зеленский его поддержал», — рассуждает источник.

«Под диктовку МВФ»

Источник RT в министерстве экономического развития и торговли Украины заявил, что открытие рынка земли не приведёт к росту инвестиционной привлекательности страны. По его мнению, единственная реальная причина принятия данного документа заключается в том, чтобы сохранить для Украины возможность получать новые кредиты от международных финучреждений.

«Без этого закона МВФ откажется выделять новые кредиты, и Украина станет банкротом. Земля наряду с некоторыми промышленными предприятиями — это наиболее ценные активы в стране. К ним есть интерес иностранцев, и открытый рынок земли является своеобразным залогом возвращения средств кредиторам», — отметил источник в украинском министерстве.

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В беседе с RT заместитель председателя Межрегионального фонда президентских программ, член Совета по национальной стратегии Игорь Шишкин предположил, что в перспективе самые ценные участки земли, которые сейчас арендуют агрохолдинги, могут перейти под контроль иностранцев. По его словам, референдум, даже если он состоится, не сможет помешать этому, поскольку и в нынешнем виде закон позволяет обходными путями начать этот процесс.

«Этот закон был принят фактически под диктовку МВФ. Вполне вероятно, что уже через несколько лет практически все плодородные земли отойдут зарубежным владельцам», — прогнозирует Шишкин.

В свою очередь, Александр Дудчак напомнил, что большая часть украинского общества не поддерживает открытие рынка земли. Согласно опубликованным 14 апреля результатам соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), против закона о купле-продажи сельхозугодий выступает 74% респондентов. В связи с этим эксперт полагает, что по итогам апреля рейтинг президента в очередной раз сильно просядет.