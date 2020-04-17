Вирус дефицита: как Киев пересматривает бюджетные расходы в условиях пандемии

Верховная рада Украины одобрила увеличение дефицита бюджета на 2020 год. Проект поправок был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Власти планируют сократить расходы целого ряда ведомств и структур, а также уменьшить размер некоторых социальных пособий и льгот. Образовавшийся дефицит размером в треть бюджета Киев намерен покрыть за счёт внешних займов. При этом наиболее внушительную статью расходов казны — оборонный бюджет — Киев переписывать не планирует. Действия правительства не вызвали возражений у главного кредитора Украины — МВФ. Эксперты связывают пересмотр бюджетных расходов в том числе со сменой приоритетов после назначения нового правительства. При этом источники RT в украинских политических кругах считают, что ситуация в экономике «чрезвычайно сложная», и не исключают, что после карантина страну ожидает финансовый кризис.

Пакет поправок к бюджету Украины передан в четверг, 16 апреля, на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Соответствующие данные появились на сайте Верховной рады.

Ранее проект этого документа одобрили депутаты и подписал председатель парламента Дмитрий Разумков. Изменения в государственный бюджет на 2020 год предлагается внести в связи с пандемией коронавируса COVID-19, которая нанесла весомый ущерб экономикам ряда стран, в том числе и Украине.

Согласно предлагаемым изменениям доходы украинского госбюджета будут урезаны на 11% — до 975,8 млрд гривен ($36 млрд), расходы увеличатся на 7% — до 1,266 трлн гривен ($46,5 млрд). В итоге предельный дефицит госбюджета составит 298,4млрд гривен ($11 млрд), погашать задолженность планируется за счёт государственных займов, а также средств, полученных в результате приватизации госактивов — в общей сложности власти рассчитывают выручить от продажи госсобственности в текущем году 0,5 млрд гривен ($18 млн). При этом изначально планировалось, что приватизация принесёт в казну 12 млрд гривен.

Наиболее затратной статьёй в обновлённом проекте бюджета стало создание Фонда борьбы с COVID-19 — на эти цели планируется потратить 64,67 млрд гривен ($2,37 млрд). Средства фонда пойдут на нужды системы здравоохранения, включая дополнительные выплаты медикам и семьям умерших от коронавируса медиков. Также предусмотрено наращивание Пенсионного фонда на 29,7 млрд гривен: дополнительные траты связаны с обещанием властей доплачивать по 1 тыс. гривен пожилым гражданам, пенсии которых меньше 5 тыс. гривен.

При этом ряд льгот и пособий будут сокращены. Как отмечается в документе, «выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения» будет уменьшена на общую сумму в размере 1,3 млрд гривен ($48 млн). Также сокращаются на 8,2 млрд гривен ($301 млн) субсидии и льготы гражданам на оплату услуг ЖКХ и приобретение печного топлива и сжиженного газа.

Ощутимо падают и расходы Министерства по делам ветеранов: его бюджет уменьшается на 816,4 млн гривен ($30 млн). Министерство образования недополучит ещё больше — 1,9 млрд гривен ($70 млн).

Силовой вектор

При этом бюджетные траты на МВД, напротив, выросли на 195 млн гривен. Не придётся ужимать расходы и Министерству обороны — пересматривать эту статью власти не планируют.

Кроме того, мера, ограничивающая заработную плату и денежное обеспечение работников бюджетных учреждений десятью размерами минимальной зарплаты, не коснётся военных, осуществляющих «мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, в том числе в операции объединённых сил (ООС)» (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе. — RT). Напомним, на сегодняшний день минимальный размер заработной платы на Украине составляет 4723 гривен.

Военные ВСУ

Reuters

© Gleb Garanich

«Ведомство Арсена Авакова без денег оставить нельзя, поскольку от правоохранительных органов сейчас зависит будущее страны. Через два месяца люди поймут, что остались без денег и работы, и могут выйти на акции протеста. Кроме того, высокими темпами растёт преступность, на людей нападают среди бела дня. Полиция же внимательно следит, чтобы никто не ходил в парки. Иными словами, обстановка становится все более напряжённой», — считает источник RT в партии «Батькивщина».

Похожей точки зрения придерживается директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Как пояснил эксперт в беседе с RT, власти понимают, чтов условиях карантина усиливаются риски социально-экономической и политической нестабильности, поэтому бюджет силовых структур остался фактически неизменным.

«Урезание бюджета Минобороны — это уже политический вопрос. Оно привело бы к сильной критике со стороны правых и радикальных групп. Правительство оказалось на это неспособно. Оно сильно сократило расходы на социальную сферу и субсидии на местное самоуправление, за счёт которой после реформы финансируется медицина, образование. Фактически правительство отказывается от части социальных обязательств», — считает Бортник.

Аналитики также считают, что, сохранив оборонный бюджет без изменений, Зеленский таким образом «страхует» выполнение своих обещаний остановить конфликт в Донбассе.

«Правительство апеллирует к тому, что сейчас в Донбассе неспокойная ситуация, поэтому нельзя сокращать траты на армию. Однако Зеленский не говорит о прекращении противостояния, а требует передать границу между Донбассом и Россией под контроль ВСУ. В этом он не очень отличается от предыдущей власти», — отметил в интервью RT политолог Александр Дудчак.

При этом именно военный бюджет стал наиболее масштабной статьёй расходов украинской казны. В 2020 году на нужды обороны и нацбезопасности будет потрачено 245,8 млрд гривен, что составляет 5,45% ВВП. Как ранее сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, это самый большой оборонный бюджет за всю историю страны.

«Если сравнивать с 2019 годом (212,0 млрд гривен), то нынешний бюджет на 16% больше (на 33,8 млрд гривен). При этом 136,5 млрд идёт на оборону, 109,3 млрд гривен — на безопасность. Исключительно Минобороны получает 125,1 млрд гривен», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Накопление долгов

Впрочем, у основного кредитора Украины, Международного валютного фонда, вопросов к Киеву в связи с готовящимся пересмотром бюджетных трат не возникло.

Как заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, фонд одобряет решения властей.

«Украина серьёзно страдает из-за пандемии коронавируса. Власти страны принимают меры, которые приведут к значительному увеличению бюджетного дефицита. Мы это полностью поддерживаем», — заявил представитель организации.

Он также добавил, что фонд готов увеличить размер финансовой поддержки Украины в связи с карантином и вызванным им экономическим кризисом, однако для этого украинские власти должны выполнить требования МВФ.

Напомним, фонд ранее обозначил два условия для новых кредитных траншей Киеву. Во-первых, на Украине должен быть отменён мораторий на сделки купли-продажи сельскохозяйственных земель, а во-вторых, власти должны принять закон, блокирующий возможность возвращения национализированных банков их бывшим владельцам. Закон о продаже земли был ранее принят, несмотря на возмущение оппозиции, а «антиколомойский закон» (так украинские СМИ называют банковскую реформу. — RT) Раде ещё предстоит рассмотреть в окончательном чтении.

При этом даже до пандемии коронавируса экономическая ситуация на Украине складывалась не лучшим образом. К концу прошлого года объём государственного долга и гарантированного правительством долга Украины достиг $84,4 млрд. При этом максимальные выплаты по внешнему долгу в 2020 году придутся на I и III кварталы ($5,415 млрд и $5,237 млрд соответственно). Суммарно за текущий год Киев должен перевести кредиторам $17,059 млрд. Пандемия коронавируса значительно усугубила и без того непростую ситуацию.

Директор европейского департамента МВФ Пол Томсен

Reuters

© Mike Theiler

«Ситуация в экономике Украины чрезвычайно сложная — бюджет не получает деньги от бизнеса, поскольку вся работа почти остановилась. Уже месяц страна живёт в условиях жёсткого карантина, после которого нас ожидает финансовый кризис», — отметил источник RT в Министерстве финансов Украины.

Также по теме «Даст Зеленскому выигрыш по рейтингам»: Верховная рада утвердила нового премьера Украины Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Бывший глава правительства Алексей Гончарук накануне написал...

По его словам, бюджет, который приняла Верховная рада, основан на уверенности, что МВФ и другие доноры выделят Украине деньги.

«Но если карантин затянется или Рада не проголосует за «антиколомойский закон», всё будет гораздо хуже. Может дойти до того, что платить пенсии и заработные платы бюджетникам будет попросту нечем. Тогда придётся вообще все расходы сокращать», — считает собеседник RT.

Как рассказал источник RT в партии «Голос», сейчас некоторые депутаты даже задумываются о том, чтобы призвать к дополнительной денежной эмиссии, не понимая, что это не станет выходом из положения, а лишь усугубит ситуацию.

По мнению Руслана Бортника, принимаемый сейчас бюджет правительство сможет исполнять не дольше трёх-пяти месяцев.

«Доходная часть вообще катастрофическая, практически половину бюджета предлагается наполнять за счёт новых заимствований», — считает Бортник.

По его мнению, пандемия — не единственная причина, подтолкнувшая власти Украины к бюджетному секвестированию. Речь также идёт и о смене приоритетов после того, как премьер-министром стал Денис Шмыгаль — новое правительство сейчас переписывает бюджет под свои представления.

«Конечно, никто не отменял и необходимости реагировать на кризисные явления в условиях пандемии. У власти был выбор. Можно было искать средства внутри, а можно — у внешних кредиторов. Правительство пошло по пути накопления долгов и сотрудничества с МВФ, которое давно стало инструментом внешнего влияния на Украину. По сути, выбранный путь — это пассивно-реакционная модель реагирования на кризис», — подытожил эксперт.