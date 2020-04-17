Вирус дефицита: как Киев пересматривает бюджетные расходы в условиях пандемии

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Надежда Алексеева, Максим Лобанов, Елена Онищук
Верховная рада Украины одобрила увеличение дефицита бюджета на 2020 год. Проект поправок был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Власти планируют сократить расходы целого ряда ведомств и структур, а также уменьшить размер некоторых социальных пособий и льгот. Образовавшийся дефицит размером в треть бюджета Киев намерен покрыть за счёт внешних займов. При этом наиболее внушительную статью расходов казны — оборонный бюджет — Киев переписывать не планирует. Действия правительства не вызвали возражений у главного кредитора Украины — МВФ. Эксперты связывают пересмотр бюджетных расходов в том числе со сменой приоритетов после назначения нового правительства. При этом источники RT в украинских политических кругах считают, что ситуация в экономике «чрезвычайно сложная», и не исключают, что после карантина страну ожидает финансовый кризис.
Вирус дефицита: как Киев пересматривает бюджетные расходы в условиях пандемии
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Пакет поправок к бюджету Украины передан в четверг, 16 апреля, на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Соответствующие данные появились на сайте Верховной рады.

Ранее проект этого документа одобрили депутаты и подписал председатель парламента Дмитрий Разумков. Изменения в государственный бюджет на 2020 год предлагается внести в связи с пандемией коронавируса COVID-19, которая нанесла весомый ущерб экономикам ряда стран, в том числе и Украине.

Согласно предлагаемым изменениям доходы украинского госбюджета будут урезаны на 11%  — до 975,8 млрд гривен ($36 млрд), расходы увеличатся на 7%  — до 1,266 трлн гривен ($46,5 млрд). В итоге предельный дефицит госбюджета составит 298,4млрд гривен ($11 млрд), погашать задолженность планируется за счёт государственных займов, а также средств, полученных в результате приватизации госактивов — в общей сложности власти рассчитывают выручить от продажи госсобственности в текущем году 0,5 млрд гривен ($18 млн). При этом изначально планировалось, что приватизация принесёт в казну 12 млрд гривен.

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Наиболее затратной статьёй в обновлённом проекте бюджета стало создание Фонда борьбы с COVID-19 — на эти цели планируется потратить 64,67 млрд гривен ($2,37 млрд). Средства фонда пойдут на нужды системы здравоохранения, включая дополнительные выплаты медикам и семьям умерших от коронавируса медиков. Также предусмотрено наращивание Пенсионного фонда на 29,7 млрд гривен: дополнительные траты связаны с обещанием властей доплачивать по 1 тыс. гривен пожилым гражданам, пенсии которых меньше 5 тыс. гривен.

При этом ряд льгот и пособий будут сокращены. Как отмечается в документе, «выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения» будет уменьшена на общую сумму в размере 1,3 млрд гривен ($48 млн). Также сокращаются на 8,2 млрд гривен ($301 млн) субсидии и льготы гражданам на оплату услуг ЖКХ и приобретение печного топлива и сжиженного газа.

Ощутимо падают и расходы Министерства по делам ветеранов: его бюджет уменьшается на 816,4 млн гривен ($30 млн). Министерство образования недополучит ещё больше — 1,9 млрд гривен ($70 млн).

Силовой вектор

При этом бюджетные траты на МВД, напротив, выросли на 195 млн гривен. Не придётся ужимать расходы и Министерству обороны — пересматривать эту статью власти не планируют.

Кроме того, мера, ограничивающая заработную плату и денежное обеспечение работников бюджетных учреждений десятью размерами минимальной зарплаты, не коснётся военных, осуществляющих «мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, в том числе в операции объединённых сил (ООС)» (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе. — RT).  Напомним, на сегодняшний день минимальный размер заработной платы на Украине составляет 4723 гривен.

  • Военные ВСУ
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

«Ведомство Арсена Авакова без денег оставить нельзя, поскольку от правоохранительных органов сейчас зависит будущее страны. Через два месяца люди поймут, что остались без денег и работы, и могут выйти на акции протеста. Кроме того, высокими темпами растёт преступность, на людей нападают среди бела дня. Полиция же внимательно следит, чтобы никто не ходил в парки. Иными словами, обстановка становится все более напряжённой», — считает источник RT в партии «Батькивщина».

Похожей точки зрения придерживается директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Как пояснил эксперт в беседе с RT, власти понимают, чтов условиях карантина усиливаются риски социально-экономической и политической нестабильности, поэтому бюджет силовых структур остался фактически неизменным.

«Урезание бюджета Минобороны — это уже политический вопрос. Оно привело бы к сильной критике со стороны правых и радикальных групп. Правительство оказалось на это неспособно. Оно сильно сократило расходы на социальную сферу и субсидии на местное самоуправление, за счёт которой после реформы финансируется медицина, образование. Фактически правительство отказывается от части социальных обязательств», — считает Бортник.

Аналитики также считают, что, сохранив оборонный бюджет без изменений, Зеленский таким образом «страхует» выполнение своих обещаний остановить конфликт в Донбассе.

«Правительство апеллирует к тому, что сейчас в Донбассе неспокойная ситуация, поэтому нельзя сокращать траты на армию. Однако Зеленский не говорит о прекращении противостояния, а требует передать границу между Донбассом и Россией под контроль ВСУ. В этом он не очень отличается от предыдущей власти», — отметил в интервью RT политолог Александр Дудчак.

При этом именно военный бюджет стал наиболее масштабной статьёй расходов украинской казны. В 2020 году на нужды обороны и нацбезопасности будет потрачено 245,8 млрд гривен, что составляет 5,45% ВВП. Как ранее сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, это самый большой оборонный бюджет за всю историю страны.

«Если сравнивать с 2019 годом (212,0 млрд гривен), то нынешний бюджет на 16% больше (на 33,8 млрд гривен). При этом 136,5 млрд идёт на оборону, 109,3 млрд гривен — на безопасность. Исключительно Минобороны получает 125,1 млрд гривен», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Накопление долгов

Впрочем, у основного кредитора Украины, Международного валютного фонда, вопросов к Киеву в связи с готовящимся пересмотром бюджетных трат не возникло.

Как заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, фонд одобряет решения властей.

«Украина серьёзно страдает из-за пандемии коронавируса. Власти страны принимают меры, которые приведут к значительному увеличению бюджетного дефицита. Мы это полностью поддерживаем», — заявил представитель организации.

Он также добавил, что фонд готов увеличить размер финансовой поддержки Украины в связи с карантином и вызванным им экономическим кризисом, однако для этого украинские власти должны выполнить требования МВФ.

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Напомним, фонд ранее обозначил два условия для новых кредитных траншей Киеву. Во-первых, на Украине должен быть отменён мораторий на сделки купли-продажи сельскохозяйственных земель, а во-вторых, власти должны принять закон, блокирующий возможность возвращения национализированных банков их бывшим владельцам. Закон о продаже земли был ранее принят, несмотря на возмущение оппозиции, а «антиколомойский закон» (так украинские СМИ называют банковскую реформу. — RT) Раде ещё предстоит рассмотреть в окончательном чтении.

При этом даже до пандемии коронавируса экономическая ситуация на Украине складывалась не лучшим образом. К концу прошлого года объём государственного долга и гарантированного правительством долга Украины достиг $84,4 млрд. При этом максимальные выплаты по внешнему долгу в 2020 году придутся на I и III кварталы ($5,415 млрд и $5,237 млрд соответственно). Суммарно за текущий год Киев должен перевести кредиторам $17,059 млрд. Пандемия коронавируса значительно усугубила и без того непростую ситуацию.

  • Директор европейского департамента МВФ Пол Томсен
  • Reuters
  • © Mike Theiler

«Ситуация в экономике Украины чрезвычайно сложная — бюджет не получает деньги от бизнеса, поскольку вся работа почти остановилась. Уже месяц страна живёт в условиях жёсткого карантина, после которого нас ожидает финансовый кризис», — отметил источник RT в Министерстве финансов Украины.

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По его словам, бюджет, который приняла Верховная рада, основан на уверенности, что МВФ и другие доноры выделят Украине деньги.

«Но если карантин затянется или Рада не проголосует за «антиколомойский закон», всё будет гораздо хуже. Может дойти до того, что платить пенсии и заработные платы бюджетникам будет попросту нечем. Тогда придётся вообще все расходы сокращать», — считает собеседник RT.

Как рассказал источник RT в партии «Голос», сейчас некоторые депутаты даже задумываются о том, чтобы призвать к дополнительной денежной эмиссии, не понимая, что это не станет выходом из положения, а лишь усугубит ситуацию.

По мнению Руслана Бортника, принимаемый сейчас бюджет правительство сможет исполнять не дольше трёх-пяти месяцев.

«Доходная часть вообще катастрофическая, практически половину бюджета предлагается наполнять за счёт новых заимствований», — считает Бортник.

По его мнению, пандемия — не единственная причина, подтолкнувшая власти Украины к бюджетному секвестированию. Речь также идёт и о смене приоритетов после того, как премьер-министром стал Денис Шмыгаль — новое правительство сейчас переписывает бюджет под свои представления.

«Конечно, никто не отменял и необходимости реагировать на кризисные явления в условиях пандемии. У власти был выбор. Можно было искать средства внутри, а можно — у внешних кредиторов. Правительство пошло по пути накопления долгов и сотрудничества с МВФ, которое давно стало инструментом внешнего влияния на Украину. По сути, выбранный путь — это пассивно-реакционная модель реагирования на кризис», — подытожил эксперт. 

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