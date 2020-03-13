«Вопрос политической воли»: почему Киев не может наладить выплату пенсий жителям Донбасса

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала новое правительство Украины и Верховную раду обеспечить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий. Эта проблема не решается с 2014 года, когда в Донбассе разгорелся вооружённый конфликт. Сегодня оформление украинской пенсии сопровождается большим количеством ограничений для жителей неподконтрольных Киеву территорий. При этом голосование в Верховной раде по законопроекту, который должен упростить бюрократические процедуры, провалилось. По словам экспертов, киевские власти продолжают политику фактического отказа от пенсионного обеспечения жителей самопровозглашённых республик.

Руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала киевские власти начать выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

Заявление чиновника прозвучало на пресс-брифинге в Киеве во время презентации доклада о ситуации с правами человека на Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020-го.

«Мы призываем новое правительство и парламент пересмотреть проект закона относительно пенсий в соответствии с нормами прав человека и возобновить процесс его принятия в приоритетном порядке», — цитирует Богнер Интерфакс-Украина.

«Унизительный порядок»

Проблемы с выплатой Киевом пенсий жителям Крыма и Донбасса начались в 2014 году. Полуостров по результатам референдума вошёл в состав России, а в Донецкой и Луганской областях развернулись боевые действия. В результате украинские органы власти и банки свернули своё присутствие в Крыму и на части территории Донбасса, где были образованы ДНР и ЛНР.

Про крымских пенсионеров власти страны забыли сразу же, как только полуостров вошёл в состав России, а 7 ноября 2014-го украинское правительство приняло постановление о прекращении выплат пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

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В 2017 году координатор системы ООН на Украине Нил Уокер и посол США в Украине Мари Йованович (тогда занимавшие эти посты) потребовали от киевских властей восстановить социальные выплаты внутренне перемещённым лицам и тем, кто живёт на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ответ занимавший в то время пост вице-премьера Украины Павел Розенко заявил, что выплаты будут осуществлены при условии выполнения минских договорённостей.

В июле 2018 года представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что по состоянию на 2014 год в Донбассе проживали около 1,2 млн пенсионеров. После начала так называемой АТО Киев продолжил выплачивать пенсии 570 тыс. человек, которые жили на подконтрольной ему территории либо переехали туда. А в самопровозглашённых ДНР и ЛНР 630 тыс. граждан остались без социальной поддержки Украины.

Формально киевские власти не отказывались от обязательств по пенсионному обеспечению жителей неподконтрольных регионов. Однако появившиеся в результате конфликта ограничения, в том числе правового характера, препятствуют выплатам пенсий всем жителям народных республик.

В частности, для оформления украинской пенсии жители ДНР и ЛНР должны прибыть на подконтрольную Киеву территорию и зарегистрироваться как «внутренне перемещённые лица». При этом путь через линию соприкосновения сопряжён с большими трудностями из-за постоянных очередей на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

Как пояснил RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, на контрольных пунктах часто скапливаются многочасовые очереди. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается на КПВВ «Станица Луганская». По его словам, длительное ожидание вызывает физическое напряжение, которое не каждый пенсионер способен выдержать.

«К сожалению, пересечение линии соприкосновения по-прежнему занимает много времени. Очевидно, что многие пенсионеры в силу состояния своего здоровья неспособны приехать для оформления пенсии. Более того, такая поездка нередко сопровождается риском для жизни в прямом смысле этого слова. СМИ регулярно сообщают о смертях при пересечении контрольных пунктов», — констатировал Денисов.

Жители Куйбышевского района Донецка

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Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко рассказал RT, что часть пенсионеров опасается приезжать на подконтрольную Киеву территорию из-за возможной угрозы преследования со стороны местных силовиков. Речь идёт об активистах, которые участвовали в антимайдановских протестах или были вовлечены в формирование республиканских органов власти в 2014 году.

В целом же, как говорит Руденко, украинские власти искусственно создали крайне неблагоприятные условия для получения пенсий. От жителей народных республик фактически требуют переезда либо регистрации в подконтрольных Киеву населённых пунктах.

«Обязательно необходима прописка или официальная регистрация на той (подконтрольной Киеву. — RT) территории. Более того, каждые два месяца человек, получающий украинскую пенсию, должен приезжать для прохождения проверочных процедур. Это унизительный порядок, который тяжело даётся пенсионерам», — сказал Руденко.

Как утверждает депутат, если получатели украинской пенсии по тем или иным причинам нарушают установленный Киевом режим и своевременно не проходят «верификацию», чтобы доказать, что они живы и имеют право на социальные выплаты от государства, то, как правило, их лишают этих пособий. В такой ситуации жители неподконтрольных районов Донбасса вынуждены вновь проходить процедуру оформления пенсий.

«Украинские условия пенсионного обеспечения не учитывают ни состояние здоровья пенсионера, ни обстоятельств, которые препятствуют ему выполнять все процедурные моменты. Помимо этого, с украинской стороны происходят обстрелы и пункты пропуска могут закрываться», — подчеркнул Руденко.

По словам депутата, жителям народных республик выплачиваются пенсии из средств местных бюджетов. Однако размер пособий невелик. Так, минимальная пенсия в ДНР, как рассказал Руденко, составляет 4,8 тыс. рублей. Аналогичную пенсию в переводе с российской валюты предлагает Украина — около 1638 гривен.

«Отказ от содержания пенсионеров»

Вопрос об упрощении порядка пенсионного обеспечения жителей неподконтрольных территорий украинские власти поднимали неоднократно. Однако конкретных шагов по ликвидации преград для пенсионеров правящая партия Порошенко в своё время так и не предприняла.

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После победы на выборах Владимира Зеленского и его политсилы «Слуга народа» стали появляться инициативы, направленные на «возвращение» жителей ДНР и ЛНР.

Одной из них стал законопроект №2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию», зарегистрированный в конце ноября 2019 года. Документ предполагает сокращение количества процедур по оформлению пособий.

В частности, законопроект снимает с пенсионеров Донбасса и Крыма обязанность регистрироваться в качестве «внутренне перемещённых лиц». А в случае утраты документов украинские власти могут оформить пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц. Кроме того, жители неподконтрольных территорий, не платившие взносы в Пенсионный фонд, получат возможность докупить трудовой стаж без применения санкций, заплатив сумму, равную объёму невыплаченных взносов.

В первом чтении, которое состоялось в начале февраля, за принятие законопроекта №2083-д проголосовали 184 депутата из 226 необходимых. В итоге документ был отправлен на доработку, которая пока не завершена.

Против законопроекта выступило правительство страны, которое до 4 марта возглавлял Алексей Гончарук. Выступая перед депутатами, заместитель министра финансов Юрий Джигир заявил, что внесённая на голосование редакция документа предполагает дополнительные бюджетные расходы в размере 115 млрд гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский

© president.gov.ua

В беседе с RT политолог, экономист Александр Дудчак констатировал, что Киев накопил «колоссальную» задолженность по пенсионным выплатам Донбассу. Её погашение стало бы непростым испытанием для властей. Впрочем, эксперт сомневается, что Киев примет законопроект №2083-д в форме, выгодной для жителей самопровозглашённых республик.

«В законопроект наверняка внесут поправки, которые обнулят первоначально заложенный смысл. Да, документ может быть принят, но положительный эффект для людей от него будет ничтожным. На мой взгляд, Зеленский продолжает политику Порошенко, которая подразумевает фактический отказ от содержания пенсионеров в неподконтрольных регионах», — говорит Дудчак.

Аналогичной точки зрения придерживается и Денис Денисов.

По его словам, Киев без особого труда может наладить пенсионное обеспечение жителей Донбасса, подключив к решению проблемы Красный Крест. Эксперт напомнил, что такой вариант обсуждался в период президентства Петра Порошенко, но не был реализован.

«Ситуация в Донбассе не настолько уникальна, как её пытаются представить постмайданные власти. Практика решения вопросов пенсионного обеспечения в конфликтных зонах в мире проработана неплохо. Киеву достаточно поручить функцию выплат пенсий Красному Кресту. Это исключительно вопрос политической воли. Порошенко этого не сделал и, я думаю, Зеленский также будет отказываться от наиболее простого и эффективного варианта пенсионного обеспечения Донбасса», — подытожил Денисов.