Как население Донбасса выживает во время перемирия

Военный конфликт в Донбассе продолжается более пяти лет. С 2014 года в результате боевых действий погибли и получили ранения тысячи мирных граждан. Корреспонденты RT побывали в прифронтовых посёлках и убедились, что, несмотря на режим прекращения огня, обстрелы жилых районов продолжаются.

С наступлением сумерек посёлок Зайцево, который находится в 17 км от Горловки, погружается в темноту. Окна жилых домов плотно закрыты ставнями или забиты деревянными щитами. Свет в окошках — ориентир для снайперов и корректировщиков артиллерийского огня.

Несмотря на перемирие, действующее с лета 2019 года, украинская армия ежедневно обстреливает посёлок из миномётов, артиллерии и стрелкового оружия.

Люди прячутся в подвалах и погребах. Передвигаются перебежками. Если обстрел застаёт на улице, то ложатся на землю около заборов или забегают в ближайшие дворы.

В результате конфликта село оказалось разделено на две части — линия разграничения проходит непосредственно между домами. Многие жители Зайцева, которые не захотели жить на Украине, покинули свои участки, а освободившиеся жилища заняли украинские военные.

Глава поселковой администрации Ирина Дикун вспоминает, что до лета 2014 года в Зайцеве проживало около 4 тыс. человек, сейчас население уменьшилось вполовину. За время войны в посёлке погибли 13 человек. 29 жителей были ранены, из них пять детей. Из оставшихся молодых людей многие ушли служить в народную милицию, остальные помогают поселковой администрации восстанавливать дома.

По словам Дикун, людям надоело прятаться в подвалах: «Подвал — это сырость, бронхиты и тому подобное. Многие пожилые люди уже не в состоянии спуститься в убежища. Поэтому в основном страдают и получают ранения старики. Сейчас мы выживаем, жизнью это не назовёшь».

С начала войны в Зайцеве не могут восстановить трансформатор, и уже несколько лет люди не пользуются электроприборами, напряжения просто не хватает.

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Мы отправились в гости к одной из жительниц — Ирине, дом которой находится буквально в 300 м от передовой.

До войны Ирина была индивидуальным предпринимателем, вела своё хозяйство. Но в конце 2014 года во время одного из обстрелов лишилась всего поголовья, хлев с животными разнесло миной.

«Когда началась война, наши ребята встали и пошли защищать свои дома. Они не хотели видеть, как умирают их близкие и родители. Мой сын сейчас служит в Народной милиции ДНР и постоянно находится на позициях, расположенных на окраине посёлка», — рассказывает женщина.

Результатов перемирия она не понимает. «Какие Минские соглашения, ничего тут не работает! — восклицает женщина. — Как шла война, так и идёт».

Дом соседки Ирины, Людмилы, почти ежедневно попадает в зону обстрела.

«То мины в огороде разорвутся, то крышу продырявит пулемётная очередь. А в прошлом году разрывной заряд попал в дом. Я просто ослепла от взрыва, — рассказывает Людмила. — Мне ещё повезло, а вот моих соседей Люду и Гену Козуб убило миной. Другую соседку, молодую женщину Виту Бондарь, подстрелил снайпер, когда она везла на велосипеде медикаменты для мамы. Девушке было 37 лет, двое деток осталось».

Когда мы прощались с Людмилой, снова стали слышны разрывы мин и пулемётные очереди. «Это опять украинская армия бьёт по району школы, где стоят наши военные», — пояснила женщина.

© RT

Все окна в доме Светланы с улицы Рыбалко затянуты полиэтиленом. Это для того, чтобы во время обстрелов не разлетались битые стёкла.

Светлана живёт со своей десятилетней внучкой Машей и дочерью Татьяной. По словам Светланы, в 2015 году украинская артиллерия вела интенсивный обстрел посёлка под гимн Украины.

«Это они нас так психологически давили. Было жутко и страшно», — вспоминает женщина.

Но ведь и сейчас обстрелы не прекращаются круглые сутки. Чтобы маленькая Маша не боялась, в дом взяли собачку. Когда начинается пальба, девочка берёт её на руки — и ей не так страшно.

По словам девочки, она привыкла к обстрелам и даже не всегда бежит в подвал, когда начинается канонада. В школу, которая находится в соседнем посёлке, девочка ездит на специальном автобусе. До войны в Зайцеве была своя школа, но её целенаправленно уничтожила украинская артиллерия.

«Была договорённость, что, пока дети находятся на учёбе, нас не обстреливают, — вспоминает Светлана. — Но в январе 2016-го в десять утра украинская армия открыла огонь по школе. Мы вытаскивали детей через окна, посадили их в маленький автобус и отвезли в клуб, там толстые стены».

Маша показала нам коробку с эмблемой Красного Креста. В гуманитарный набор, который один раз в 45 суток получает каждый житель села, входят крупы, макароны, сахар, мука, консервы, туалетные принадлежности. Кроме того, семьям помогают поселковая администрация и, конечно, власти республики. Уже несколько лет подряд они привозят на зимний период уголь и корм для скота.

Сейчас в прифронтовых районах ДНР проживают более 52,5 тыс. несовершеннолетних. 13-летнюю сироту Вику из посёлка Спартак воспитывают бабушка и дедушка. Они живут в одной из квартир двухэтажного дома. Валентина Николаевна работает дворником и получает 4 тыс. рублей, кроме того, ей платят пенсию. Каждое утро Вика идёт полтора километра до автобуса, который утром и вечером отвозит её в школу в соседнем посёлке Яковлевка и обратно. Валентина Николаевна рассказывает, что им неоднократно предлагали переехать в общежитие, расположенное в безопасной зоне, но они отказываются.

Несмотря на порой невыносимые условия существования, жители прифронтовой зоны до последнего держатся за возможность остаться на своей земле.

Сергей из посёлка Крутая Балка

© RT

Сергей — единственный житель посёлка Крутая Балка, который находится в Ясиноватском районе по пути из Донецка в Горловку. Сотни жителей села покинули его, когда здесь прошла линия фронта. Сергей переехал в посёлок более десяти лет назад из Донецка, чтобы жить на природе и вести своё хозяйство. Когда началась война, он решил, что переезжать обратно к детям в город не будет.

«Я живу тут совершенно один, вот только иногда меня ребята из народной милиции навещают, — рассказывает мужчина. — Их пост всего в нескольких сотнях метров, а за ними уже Украина, с территории которой мой дом почти ежедневно обстреливают из миномётов и стрелкового оружия».

Сергей ведёт нас в свой огород, чтобы показать небольшие воронки, которые остались от мин, и предлагает на всякий случай пригнуться, указывая рукой в сторону позиций украинской армии. В этот момент в паре сотен метров от нас начинают падать мины. Сергей объясняет, что так украинцы реагируют на наш приезд. Дом очень хорошо просматривается с их позиций.

Ирина Джеломанова

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«Людям не верится, что именно с ними может что-то случиться, — объясняет глава администрации Никитовского района Ирина Джеломанова. — Донбасс — специфический регион, шахтёрский край, в котором люди ежедневно спускались под землю. Чувство опасности — оно в крови и передаётся из поколения в поколение. Земля, даже когда она больная, это твоя земля. Буквально три месяца назад у семьи в Зайцеве был полностью уничтожен дом. Мы переселили их в новый, они благополучно живут. Но какая бы ни была опасность, они каждый день приезжают на свой участок. Такой менталитет».