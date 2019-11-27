«Люди нуждаются в мире»: глава администрации Горловки Иван Приходько о жизни прифронтового города

С первых дней вооружённого противостояния на юго-востоке Украины Горловка оказалась в эпицентре конфликта и со временем стала одним из самых пострадавших от войны районов Донбасса. За пять лет здесь погибли 204 местных жителя, около 40 тыс. покинули свои дома. О том, как прифронтовой город восстанавливается от последствий войны, в интервью RT рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Иван Сергеевич, насколько мы знаем, несмотря на отвод войск в зоне соприкосновения, Горловка продолжает подвергаться обстрелам.

— Давайте разделим Горловку на две части — центральную и на районы, которые находятся в непосредственной близости от прифронтовой зоны. Это посёлки шахты «Глубокая», шахты 6/7, Зайцево и Гольмовский. Эти населенные пункты страдают от обстрелов ежедневно. Зачастую поселения обстреливаются из минометов 82-мм калибра и автоматических гранатомётов, работают снайперы. Люди гибнут, разрушаются дома.

— ОБСЕ и другие организации фиксируют обстрелы?

— Представители ОБСЕ приезжает достаточно редко. Но каждый факт обстрела фиксируется Совместным центром по контролю и координации.

— Сколько людей на данный момент проживают в Горловке?

— Сейчас 258 тысяч человек, раньше было 270 тысяч. Однако всего за пять лет свои дома покинули около 40 тыс. местных жителей и ещё 204 человека погибли. Людей, раньше проживающих на первых трёх-четырёх улицах в поселке шахты 6/7, пришлось полностью эвакуировать. Кого в город, в центры временного проживания, кого-то приютили родственники.

— Тем, кто остался, оказывается гуманитарная помощь?

— Да, по линии Красного Креста. Также в Народном Совете Донецкой народной республики был создан штаб по прифронтовым поселкам. В нём взяты на учет все домостроения, жители которых проживают на этих территориях. Работа там проводится постоянно. Например, развозится уголь по домостроениям, которые не газифицированы. В прошлом году уголь завезли 1 451 семье . Выручают российские гуманитарные конвои, которые привозят стройматериалы, детские вещи, медикаменты. Буквально месяц назад нам доставили партию вакцины против гриппа. Благотворительные фонды помогают в основном адресно. Посылки приходят конкретно на какую-то семью.

— То есть люди сейчас ни в чем не нуждаются?

— Люди нуждаются в мире. Потому что, когда они ложатся спать у себя дома, они понимают, что могут уже не проснуться. Это не может не отразиться на их психоэмоциональном состоянии.

— Центры временного размещения, о которых вы говорили, — что это такое?

— Это жилые дома из манёвренного фонда и общежития, которые находятся в центре Горловки. Люди заселились в квартиры с отоплением, со всем необходимым, кроме мебели. Понятно, что таких квартир нужно сотни. Но в экстренных случаях мы всегда находим возможность разместить людей.

—Многие ведь хотят покинуть неспокойный регион насовсем.

— Кто имел возможность уехать жить в Россию или куда-то ещё, уехали. У большинства такой возможности не было. Во-первых, кому мы нужны не дома? И, во-вторых, финансовая составляющая всё-таки имеет очень важное значение. Около двух третей уже вернулись.

— Брошенные дома занимаются другими людьми?

— Частная собственность неприкосновенна. Все друг друга знают. Как соседи без разрешения заедут в чужой дом? Наоборот, если семья уехала, соседи присматривают за их домом или квартирой.

— Какие существуют бытовые проблемы в Горловке? Как работают коммунальные службы?

— Все работают в штатном режиме. Есть проблемы по жилому фонду, но это следствие ведения хозяйственной деятельности во времена Украины. Например кровли жилых домов, которые не ремонтировались. Лифты домов, которые во многих домах стояли с 1992 года. Ну, и, конечно, ужасное состояние дорог. За последние три года мы поменяли 78 из 168 лифтов. Надеюсь, что ещё за два-три года мы закончим эту работу. Но проблема с дорогами и кровлями остаётся.

— Идёт ремонт разрушенных домов? Сколько всего домов пострадало?

— По всей Горловке были повреждены около 2500 домов в частном секторе. 854 многоэтажки получили лёгкие повреждения. Министерство строительства и ЖКХ Донецкой республики выделило материалы для восстановления частного жилого фонда, а администрация города сформировала бригады рабочих. В планах — подготовить программы по строительству коттеджного жилья. Хотелось бы, конечно, чтобы темпы восстановления разрушенного жилья были гораздо быстрее. Но, учитывая финансовое состояние республики, не получается делать это так быстро.