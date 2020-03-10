«Второй человек на Украине»: сможет ли Зеленский снять Авакова с поста главы МВД

В партии президента Украины «Слуга народа» не исключают, что могут найти замену министру внутренних дел. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук. Однако депутат отметила, что на текущий момент у Владимира Зеленского нет человека, который мог бы занять место нынешнего руководителя ведомства. Арсен Аваков занимает этот пост с 27 февраля 2014 года. Как считают эксперты, залогом политического долголетия министра являются контроль над радикалами, дружба с Игорем Коломойским и поддержка со стороны некоторых западных сил. По мнению аналитиков, Зеленский не доволен влиятельностью Авакова, однако шансы отправить его в отставку невелики.

В руководстве правящей партии «Слуга народа» не исключают, что могут найти замену министру МВД Арсену Авакову. Об этом в интервью телеканалу «24» заявила заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук. По её словам, в перспективе портфель министра внутренних дел может получить заместитель Авакова.

Согласно данным сайта МВД Украины, у министра шесть заместителей: Сергей Яровой, Татьяна Ковальчук, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили.

«Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра — то вечных людей нет нигде. Предыдущие увольнения тому свидетельство», — сказала Кравчук, имея в виду недавнюю отставку правительства Алексея Гончарука.

Замглавы фракции «Слуга народа» подчеркнула, что МВД является «сложным ведомством», поэтом кресло министра внутренних дел должен занять человек с опытом. В то же время Кравчук отметила, что на сегодняшний день у президента Украины Владимира Зеленского нет в активе подходящей кандидатуры на должность руководителя МВД.

Арсен Аваков

© МВД Украины

«Вторых шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тыс. личного состава (МВД. — RT). Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно — и это правда — нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что всё будет хорошо», — сообщила Кравчук.

Источник RT в «Слуге народа» подчеркнул, что на сегодняшний день в партии отсутствует единство по вопросу о перспективах Авакова. По словам собеседника, часть депутатского корпуса президентской фракции готова отправить министра внутренних дел в отставку, «но это мнение разделяют не все».

«Аваков стал очень влиятельным министром и обзавёлся большими связями. Это не нравится окружению президента. Тем не менее единого фронта в «Слуге народа» против Авакова по-прежнему нет», — констатировал в беседе с RT представитель президентской партии в Верховной раде.

«С позиции силы»

Арсен Аваков — единственный украинский постмайданный министр, который сохранил свой пост в нынешнем кабмине Украины. Кресло главы МВД он получил 27 февраля 2014 года, когда Верховная рада назначила премьер-министром страны Арсения Яценюка.

В апреле 2016-го Яценюк ушёл в отставку, уступив место Владимиру Гройсману. При новом главе правительства поменялась большая часть министров, находившихся в кабмине предшественника, однако Аваков сохранил свой портфель.

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Министр внутренних дел остался на посту и при Зеленском. В августе 2019 года после выборов в Верховную раду Аваков сохранил кресло в новом правительстве. 4 марта 2020 года в отставку ушёл премьер Алексей Гончарук. Главой правительства стал Денис Шмыгаль. При нём поменялись почти все министры, но не Аваков.

Аваков — уроженец Баку. На Украину его семья переехала в 1966 году. В 1988 году он окончил Харьковский политехнический университет по специальности автоматизированные системы управления. В 1990-е годы Аваков занимался бизнесом, а в начале 2000-х начал политическую карьеру.

4 февраля 2005 года указом президента Украины Виктора Ющенко Аваков был назначен руководителем Харьковской областной государственной администрации. Спустя пять лет он был освобождён от этой должности. В 2012 году был избран депутатом Верховной рады по спискам партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Перед досрочными парламентскими выборами в октябре 2014 года Аваков, Яценюк, Александр Турчинов — бывший и.о. президента Украины и экс-секретарь Совета национальной безопасности — создали партию «Народный фронт», которая в итоге победила с результатом в 22,14%. Правда, менее через год рейтинг этой политической силы рухнул до 1,6%.

Опрошенные RT эксперты отметили, что ситуация с безопасностью на Украине при Авакове не улучшилась. В результате госпереворота и войны в Донбассе на руках «активистов» и националистов, прошедших через АТО, остались десятки тысяч единиц огнестрельного оружия. При этом МВД не препятствует деятельности подавляющего большинства радикальных группировок в стране.

«Аваков известен как человек, который привык решать многие вопросы с позиции силы. Также он «прославился» своей воинственной позицией по Донбассу и тем, что взял под контроль почти весь украинский националистический лагерь», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Источник RT в партии «Европейская солидарность» отметил, что полиция практически никогда не вмешивается в уличные беспорядки, которые «часто выгодны» Авакову. Таким образом глава МВД поддерживает определённый градус напряжённости в украинском обществе, который позволяет ему оставаться «нужным министром» на протяжении более шести лет.

Помимо контроля «улицы», ещё одним залогом политического долголетия Авакова считаются связи с олигархом Игорем Коломойским. В мае 2019 году в интервью «Украинской правде» олигарх назвал министра внутренних дел «старым другом», а отношения с ним охарактеризовал как «боевое содружество».

В разговоре с RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что Аваков также пользуется расположением отдельных влиятельных кругов на Западе. В частности, эксперт предполагает, что в пользу министра внутренних дел играет поддержка Франции, с которой с подачи главы МВД были ранее заключены крупные контракты на поставку вертолётов Airbus и строительство катеров OCEA FPB 98.

«Я думаю, Авакову помогают влиятельные лоббисты во Франции, но в целом он автономно действующий игрок украинской политики. Нельзя сказать, что его карьера складывалась гладко. Например, некоторое время (2011—2012 годы) Аваков находился в Италии из-за возбуждённых против него уголовных дел. Но в 2014 году он фактически стал бенефициаром Майдана», — напомнил Погребинский.

В зависимом положении

Источник RT в партии «Батькивщина» назвал Авакова «вторым человеком на Украине». По его словам, министр внутренних дел «помог победить на выборах Владимиру Зеленскому», отдав распоряжение пресекать подкуп избирателей сторонниками Петра Порошенко.

«У главы МВД сильные политические позиции, несмотря на высокий уровень преступности на Украине. Последние годы он остаётся вторым человеком в стране. Он дружит с Коломойским и внёс большой вклад в победу Зеленского на выборах президента — полиция внимательно следила за тем, чтобы избирателей не подкупали», — рассказал собеседник RT.

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Михаил Погребинский отметил, что после получения поста главы МВД Аваков находился в конфликте с экс-президентом Украины, активно пользуясь влиянием «Народного фронта» в Верховной раде. Порошенко был вынужден считаться с амбициями министра внутренних дел и не пытался отправить его в отставку.

«Перед выборами президента Аваков пошёл на открытый конфликт с Порошенко. Это способствовало тому, что он сохранил пост главы МВД при Зеленском. Однако сейчас он удерживается в своей должности благодаря влиянию на радикалов. Он — гарант того, что националисты будут находиться под контролем. И потому Зеленский не снимает его», — пояснил Погребинский.

По оценке эксперта, Аваков обладает большим влиянием на ситуацию на Украине и может вполне успешно конфликтовать с офисом президента страны. Так, в сентябре прошлого года министр внутренних дел заявил о категорическом несогласии с инициативой окружения Зеленского переподчинить Нацгвардию президенту. На текущий момент данный вид войск остаётся в составе МВД.

Построение солдат Национальной гвардии Украины

© МВД Украины

Как полагают эксперты, о влиятельности Авакова говорит тот факт, что он отправился вместе с Зеленским в Париж на декабрьские переговоры в нормандском формате и комментировал СМИ их ход и результаты.

«Зеленского тяготит зависимость от Авакова. Я думаю, что у президента действительно есть реальный интерес в том, чтобы его заменить и поставить МВД полностью под свой контроль. Однако я не знаю, каковы шансы на то, чтобы воплотить эту затею в жизнь», — рассуждает Михаил Погребинский.

Владимир Шаповалов назвал Авакова «одним из самых хитрых, изворотливых, циничных госдеятелей Украины», который умеет отстаивать свои личные интересы и менять взгляды в зависимости от политической конъектуры. Эксперт полагает, что масштаб влияния Авакова сравним с тем весом, которым обладают украинские олигархи. В связи с этим смещение главы МВД может стать для Зеленского невыполнимой задачей.

«Я думаю, Зеленский не в состоянии контролировать Авакова. Более того, президент Украины явно опасается министра внутренних дел, осознавая, какими ресурсами он обладает. Зеленский даже не позволяет себе критику в адрес Авакова, хотя очевидно, что его раздражает сложившаяся ситуация. И, скорее всего, Зеленский не сможет в ближайшее время сместить Авакова с поста главы МВД», — прогнозирует Шаповалов.