Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате

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Атмосфера на встрече в нормандском формате в Париже рабочая, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, принимающий участие в переговорах.

«Рабочая атмосфера, всё хорошо. Президент Зеленский — молодец, очень жёстко и правильно держит позицию, «зрады» (предательства. — RT) нет. Сейчас ещё идёт разговор, пока всё идёт очень правильно с государственной позиции», — цитирует Интерфакс Авакова.

Ранее сообщалось, что переговоры в нормандском формате были прерваны ради встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Первые двусторонние переговоры Путина и Зеленского продолжались 1 час 20 минут.

Как отметил президент России, его встреча с Зеленским прошла хорошо

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