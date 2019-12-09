Нормандский саммит в Париже прервали для встречи Путина и Зеленского

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Переговоры в нормандском формате были прерваны ради двусторонней встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил офис лидера Украины.
Нормандский саммит в Париже прервали для встречи Путина и Зеленского
  • Reuters

«Переговоры лидеров стран «нормандской четвёрки» прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств», — говорится в сообщении в Twitter.

Как подчеркивается, после этого переговоры возобновятся в четырёхстороннем формате.

Ранее в Париже началась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского.

Как отмечали в офисе украинского лидера, стороны на встрече в нормандском формате, который проходит в Париже, обсуждали итоговое коммюнике.

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