Нормандский саммит в Париже прервали для встречи Путина и Зеленского
- Reuters
«Переговоры лидеров стран «нормандской четвёрки» прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств», — говорится в сообщении в Twitter.
Как подчеркивается, после этого переговоры возобновятся в четырёхстороннем формате.
Переговори лідерів країн «Нормандської четвірки» перервано заради двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав. Потому відновляться переговори у чотиристоронньому форматі.— Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019
Ранее в Париже началась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского.
Как отмечали в офисе украинского лидера, стороны на встрече в нормандском формате, который проходит в Париже, обсуждали итоговое коммюнике.