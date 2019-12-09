Нормандский саммит в Париже прервали для встречи Путина и Зеленского

Переговоры в нормандском формате были прерваны ради двусторонней встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил офис лидера Украины.

«Переговоры лидеров стран «нормандской четвёрки» прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств», — говорится в сообщении в Twitter.

Как подчеркивается, после этого переговоры возобновятся в четырёхстороннем формате.

Переговори лідерів країн «Нормандської четвірки» перервано заради двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав. Потому відновляться переговори у чотиристоронньому форматі. — Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019

Ранее в Париже началась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского.

Как отмечали в офисе украинского лидера, стороны на встрече в нормандском формате, который проходит в Париже, обсуждали итоговое коммюнике.