В офисе Зеленского рассказали о переговорах «нормандской четвёрки»
- Reuters
«Встреча будет идти ещё несколько часов», — цитирует ТАСС Тимошенко.
По его словам, в настоящее время стороны обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен ранее.
Он пояснил, что после этого документ будет подписан.
Тимошенко отметил, что обсуждение проходит оживлённо, а настроение у участников встречи «достаточно рабочее».
Ранее в Елисейском дворце в Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки» — России, Украины, Франции и Германии.
Перед началом российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись рукопожатиями.