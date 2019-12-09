В офисе Зеленского рассказали о переговорах «нормандской четвёрки»

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Встреча лидеров «нормандской четвёрки» продлится ещё несколько часов, стороны обсуждают итоговое коммюнике. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В офисе Зеленского рассказали о переговорах «нормандской четвёрки»
  • Reuters

«Встреча будет идти ещё несколько часов», — цитирует ТАСС Тимошенко.

По его словам, в настоящее время стороны обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен ранее.

Он пояснил, что после этого документ будет подписан.

Тимошенко отметил, что обсуждение проходит оживлённо, а настроение у участников встречи «достаточно рабочее».

Ранее в Елисейском дворце в Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки» — России, Украины, Франции и Германии. 

Перед началом российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись рукопожатиями

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