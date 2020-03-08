«Сжечь, расстрелять»: какие угрозы получает львовский лицей за преподавание на русском языке

Руководство одного из львовских лицеев стало получать в свой адрес угрозы со стороны националистов. Об этом рассказала директор учебного заведения. Негодование радикалов вызывает, в частности, набор в русскоязычные начальные классы, хотя это не запрещено украинским законодательством. По мнению экспертов, к угрозам, поступающим в адрес лицея, нужно отнестись серьёзно. Ситуацию усугубляет отсутствие чёткой языковой политики у администрации Владимира Зеленского и нехватка дискуссии по этому вопросу, считают политологи.

Львовская специализированная школа №45 подверглась нападкам со стороны радикальных украинских националистов, которые обвиняют руководство учебного учреждения в намеренной поддержке русского языка.

Поводом для угроз послужило объявление лицея о наборе первоклассников в русскоязычные классы. Как написал на своей странице в Facebook активист Игорь Девбич, директор «упорно не желает переводить лицей на украинский язык».

«Наверное «русский мир» ей (директору школы. — RT) ближе, поэтому стоит ожидать лицею новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов», — написал активист, добавив, что в львовском лицее «процветает «русский мир», в то время как в таких городах, как Славянск, Житомир и Винница, школы давно не набирают русскоязычные классы.

Реальные угрозы

Это не первый случай проявления негатива в адрес львовского лицея со стороны украинских «патриотов». Ранее, в сентябре 2019 года, тот же Девбич уже обвинял руководство школы в «русификации» украинских детей и называл учреждение «форпостом русского мира» во Львове.

Акция украинских радикалов

РИА Новости

С аналогичными нападками против лицея выступила и украинский блогер Тамара Лозовая, которая в своей авторской колонке украинского издания «Обозреватель» выразила недовольство не только самим фактом существования русскоязычных классов, но и тем, что на нужды лицея выделяется финансирование Львовским городским советом. По мнению Лозовой, недопустимо на «русскую» школу тратить средств больше, чем на полностью украиноязычное учебное учреждение. При этом автор не приводит сравнительных данных о том, сколько средств получают остальные городские школы.

Особое возмущение радикалов вызывает тот факт, что до прошлого года лицей не набрал ни одного украиноязычного класса начальной школы. Как писал Девбич, только один из четырёх возможных украиноязычных классов под «давлением общественности» был набран в прошлом году. При этом, когда родителей других учеников спросили, не желают ли они перевести детей на украиноязычное обучение, подавляющее большинство наотрез отвергло такую идею, пишет с возмущением Девбич.

Как заявила в интервью изданию «СТРАНА.ua» директор лицея Наталья Мельник, набор детей в русскоязычные классы начальной школы обусловлен высоким спросом и не противоречит украинскому законодательству. Однако, по словам педагога, радикалы периодически призывают «сжечь, расстрелять»лицей и ищут некую «тайную комнату русского мира».

«Обвинения в украинофобии несправедливы: наши ученики постоянно участвуют и побеждают в олимпиадах по украинскому языку, в конкурсах имени Петра Яцыка и Шевченко. На здании лицея висит мемориальная доска погибшему в АТО бывшему ученику Юрию Кругликову, а все стенды и стенгазеты — на украинском языке», — заявила директор.

Тем не менее с «инспекцией» в лицей приходили даже представители ОУН (Организации украинских националистов. — RT), чтобы осмотреть кабинеты украинского языка, истории и защиты отечества, рассказали в руководстве учебного заведения.

По мнению экспертов, к поступающим в адрес лицея угрозам следует относиться максимально серьёзно.

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«Радикалы на Украине за словами всегда подразумевали действия. К сожалению, было уже достаточно трагических примеров, когда угрозы воплощались в жизнь. Это не удивительно, потому что приход к власти сторонников радикальных идеологий всегда оборачивается кровопролитием, а именно это и произошло на Украине в 2014 году. На подобные вещи должно реагировать международное сообщество», — отметил в комментарии RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель председателя Межрегионального фонда президентских программ, член Совета по национальной стратегии Игорь Шишкин.

«Такие угрозы не пустой звук, за последние годы украинские националисты доказали, что способны претворять их в жизнь. И все на Украине знают об этом, знают, что радикалы могут безнаказанно переходить к насильственным методам», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

При этом тот факт, что во Львове обучение на русском языке пользуется популярностью, не вызывает удивления у экспертов.

«Во Львове есть огромное количество людей, которые предпочли бы разговаривать на русском языке и желают, чтобы дети их учили русский язык и не забывали своей общерусской истории», — подчеркнул эксперт.

РИА Новости

© Сергей Аверин

Старый курс нового президента

К радикальному реформированию языковой политики в стране новые власти Украины приступили сразу после госпереворота 2014 года. Все нововведения были направлены на сокращение прав русскоязычного населения и вытеснение русского языка из общественной жизни страны.

В 2017 году президент Украины (тогда этот пост занимал Пётр Порошенко. — RT) подписал закон «Об образовании», согласно которому все учебные учреждения страны должны были перейти на преподавание на государственном языке. Обучение на языках национальных меньшинств допускалось в дошкольных учреждениях и в начальной школе, при параллельном изучении украинского языка. Такие правила должны были действовать до 1 сентября 2020 года, после чего планировался полный переход на украиноязычное преподавание. Позднее был подписан ещё один закон — об исключительном использовании украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Языковая политика Киева ударила не только по русскоязычному населению, но и по национальным меньшинствам. К примеру, власти соседней с Украиной Венгрии пытались даже заступиться за права венгерского языка на украинской территории. Однако критика не остановила украинское руководство от дальнейшего притеснения национальных меньшинств.

Этнические венгры, проживающие на Украине

AFP

© DANIEL MIHAILESCU

В мае 2019 года, незадолго до прекращения своих президентских полномочий, Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ вступил в силу летом 2019 года. Согласно его положениям, государственный язык должен использоваться во всех сферах общественной жизни. Что касается образования, то использование языков национальных меньшинств разрешается только в отдельных классах начальной школы и в детских садах.

Новое правительство Украины разработало собственный законопроект об образовании. Согласно новому документу, возможность обучения на русском языке сохраняется только в начальных классах и детских садах. Правила для нацменьшинств, поделённых в новом законе на три категории, разнятся. Так, «коренные народы Украины», не имеющие собственного государства, имеют право получать знания на родном языке на протяжении всего обучения в средней школе. Для носителей языков Евросоюза предусмотрена возможность частичного обучения на родных языках на протяжении всего периода обучения. Языки остальных нацменьшинств, в том числе русский, могут использоваться для преподавания наряду с украинским только до 5-го класса, после чего 80% учебного времени будет отдано государственному языку. Документ был принят Радой в середине января 2020 года, в феврале законопроект был направлен на подпись президенту.

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По мнению экспертов, новый закон мало отличается от инициатив, проводимых Киевом в годы президентства Петра Порошенко.

«Если бы у Зеленского было своё видение языковой политики, то шла бы какая-то дискуссия по этому вопросу, а этого нет. Сегодня нет предпосылок для того, чтобы активность агрессивных националистических кругов на Украине угасла. Просто националисты — это довольно удобный элемент, с помощью которого можно манипулировать и решать свои политические проблемы», — считает Денис Денисов.

Похожей точки зрения придерживается и Игорь Шишкин. Как отметил эксперт, с 2014 года украинские радикалы выступают в качестве инструмента в руках антироссийских и по большому счёту антиукраинских сил в стране.

«На тот факт, что позиции радикалов не поколебались, указывает прочное положение Арсена Авакова, который контролирует украинских националистов. Поэтому Зеленский не будет ничего принципиально менять в языковой политике, в этом плане он ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко», — подытожил эксперт.