Эксперт прокомментировал решение Рады по закону о среднем образовании

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Вице-президент Фонда развития современной дипломатии политолог Дмитрий Перлин прокомментировал сообщение о том, что Верховная рада не поддержала предложение отменить закон о полном общем среднем образовании, который позволяет заметно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, включая русский.
Эксперт прокомментировал решение Рады по закону о среднем образовании
  • Reuters

«Русский — это тот язык, который использует большинство граждан Украины для общения. Несмотря на это, украинские власти, принимая закон, который запрещает в среднем образовании обучение на родном для многих русском языке, дискриминируют права граждан, нарушают их интересы», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, закон направлен именно против русского языка, поскольку языки Евросоюза, например венгерский или польский, можно использовать при обучении до старшей школы.

Ранее украинский политик Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что учителя русскоязычных школ на Украине пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания.

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