Эксперт оценил планы по переподготовке учителей русскоязычных школ на Украине

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Украинский политик Владимир Олейник прокомментировал сообщение о том, что учителя русскоязычных школ на Украине пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания.
Эксперт оценил планы по переподготовке учителей русскоязычных школ на Украине
  • РИА Новости

«Часть учителей, безусловно, быстро переучится, потому что, может быть, они неплохо владеют украинским языком. У значительной части это должно занять большое время», — заявил он в беседе с НСН.

По мнению Олейника, самое главное — не просто владение украинским языком, а терминологией в физике, математике и так далее.

Как считает эксперт, ситуация негативно отразится и на учениках русскоязычных школ.

В октябре Олейник в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра образования Украины Анны Новосад о переходе русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.

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