На Украине учителя русскоязычных школ пройдут переподготовку
- РИА Новости
Она отметила, что будет определённый адаптационный период, а результаты первого года покажут, как происходит переход, чтобы была возможность откорректировать программы.
По её словам, сейчас задача состоит в подготовке учителей, чтобы они «подтянули свою терминологию».
«Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — цитирует Новосад Интерфакс-Украина.
16 января Верховная рада приняла законопроект, устанавливающий нормативные объёмы обучения на госязыке для государственных, коммунальных и корпоративных учреждений. С сентября 2020 года русскоязычные школы должны перейти на украинский.
МИД России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на закон.