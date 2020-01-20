На Украине учителя русскоязычных школ пройдут переподготовку

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Учителя русскоязычных школ на Украине пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад.
На Украине учителя русскоязычных школ пройдут переподготовку
  • РИА Новости

Она отметила, что будет определённый адаптационный период, а результаты первого года покажут, как происходит переход, чтобы была возможность откорректировать программы.

По её словам, сейчас задача состоит в подготовке учителей, чтобы они «подтянули свою терминологию».

«Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — цитирует Новосад Интерфакс-Украина.

16 января Верховная рада приняла законопроект, устанавливающий нормативные объёмы обучения на госязыке для государственных, коммунальных и корпоративных учреждений. С сентября 2020 года русскоязычные школы должны перейти на украинский.

МИД России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на закон.

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