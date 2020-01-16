Рада приняла закон об обучении на госязыке

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Верховная рада приняла законопроект, устанавливающий нормативные объёмы обучения на государственном языке для государственных, коммунальных и корпоративных учреждений.
Рада приняла закон об обучении на госязыке
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Об этом сообщается на сайте Рады.

Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.

Для тех, чьи языки являются официальными в ЕС, обучение на госязыке при получении базового среднего образования займёт не менее 20% годового объёма в год в пятом классе с повышением до 40% и более в девятом классе, профильного среднего образования — не менее 60% учебного времени в год.

Проект поддержали 327 депутатов.

Ранее уполномоченный Верховной рады по защите государственного языка Татьяна Монахова пригрозила чиновникам высокими штрафами за нежелание говорить на украинском языке во время выступлений на телевидении.

10 декабря член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.

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