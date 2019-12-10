Зеленский заявил, что граждане Украины могут говорить на любом языке

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские граждане могут разговаривать на любых языках, включая русский.

«У нас люди с неплохим образованием, они могут разговаривать и на русском языке, и на украинском. Я говорил сегодня президенту Российской Федерации, у нас всё это не запрещено. И даже сейчас, подчеркивая это, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке, кстати, у нас очень неплохо говорят», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в нормандском формате.

Ранее Зеленский в видеообращении на YouTube-канале заявил о желании усовершенствовать свой уровень украинского языка.

В июле Зеленский пообещал защищать украинский язык.

Украинская детская писательница Лариса Ницой выразила возмущение, что Зеленский использовал русский язык в своей инаугурационной речи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить