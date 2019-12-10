Зеленский заявил, что граждане Украины могут говорить на любом языке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские граждане могут разговаривать на любых языках, включая русский.

«У нас люди с неплохим образованием, они могут разговаривать и на русском языке, и на украинском. Я говорил сегодня президенту Российской Федерации, у нас всё это не запрещено. И даже сейчас, подчеркивая это, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке, кстати, у нас очень неплохо говорят», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в нормандском формате.

Ранее Зеленский в видеообращении на YouTube-канале заявил о желании усовершенствовать свой уровень украинского языка.

В июле Зеленский пообещал защищать украинский язык.

Украинская детская писательница Лариса Ницой выразила возмущение, что Зеленский использовал русский язык в своей инаугурационной речи.