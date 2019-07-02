Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык

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Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады заявил, что будет защищать украинский язык.
Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Украины.

Он отметил, что «в Конституции записано, что единственный государственный язык на Украине — украинский».

«Я как президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО», — добавил Зеленский.

В мае украинская детская писательница Лариса Ницой выразила возмущение, что в инаугурационной речи Зеленского прозвучал русский язык.

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