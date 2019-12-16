Украинский языковой омбудсмен пригрозила чиновникам штрафами

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Уполномоченный Верховной рады по защите государственного языка Татьяна Монахова пригрозила чиновникам высокими штрафами за нежелание говорить на украинском языке во время выступлений на телевидении.
Украинский языковой омбудсмен пригрозила чиновникам штрафами
  • РИА Новости

Об этом она заявила в интервью «Укринформу»

«Человек, который публично выступает как чиновник или даёт комментарии как представитель власти, обязан использовать государственный язык. Если он нарушает эту норму закона, то на него могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала проводить разъяснительную беседу, а не поможет — выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, — 700 необлагаемых минимумов», — сказала она.

Монахова добавила, что аналитический отдел омбудсмена также будет мониторить информационное пространство на тот случай, если чиновники не будут говорить на украинском языке, но на них при этом не будут поступать жалобы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские граждане могут разговаривать на любых языках, включая русский.

В июле верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что языковая политика на Украине нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.

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