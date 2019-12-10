В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, внёс в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии», — написал он.

По словам депутата, данный закон «ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет» и направлен лишь «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».

«Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством», — добавил он.

Ранее на Украине создали национальную комиссию по стандартам госязыка, которая в том числе «будет проверять уровень владения госязыком для получения гражданства Украины или занятия определённых законом должностей».

Эксперт Александр Асафов оценил в беседе с Nation News закон о государственном языке, отметив, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».