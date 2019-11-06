На Украине создали комиссию по стандартам государственного языка

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Правительство Украины создало национальную комиссию по стандартам государственного языка. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
На Украине создали комиссию по стандартам государственного языка
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Отмечается, что комиссия в том числе «будет проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определённых законом должностей».

Также сообщается, что украинское правительство приступило к формированию стратегии в области культуры и искусства, которому будет предшествовать проведение социологического исследования для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступа к искусству.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

В ОБСЕ раскритиковали языковую политику на Украине из-за дискриминации национальных меньшинств.

Политолог Александр Асафов, комментируя в беседе с Nation News закон о государственном языке, выразил мнение, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».

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