На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке
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Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.
Отмечается, что целью визита делегации является изучение аспектов внедрения закона Украины о госязыке.
По итогам визита эксперты Венецианской комиссии должны подготовить заключение по имплементации украинского закона. Ожидается, что заключение будет принято на пленарном заседании комиссии в декабре.
Ранее в ООН призвали Украину принять закон о правах нацменьшинств.