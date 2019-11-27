На Украине назначили омбудсмена для защиты госязыка

Короткая ссылка
Правительство Украины назначило Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка, сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
На Украине назначили омбудсмена для защиты госязыка
  • © Татьяна Монахова
  • Facebook

«Уполномоченным по защите государственного языка кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну», — написал он в своём Telegram.

Должность языкового омбудсмена в стране предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вступившим в силу 16 июля.

Ранее на Украине создали национальную комиссию по стандартам госязыка, которая в том числе «будет проверять уровень владения госязыком для получения гражданства Украины или занятия определённых законом должностей».

Эксперт Александр Асафов оценил в беседе с Nation News закон о государственном языке, отметив, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить