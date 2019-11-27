На Украине назначили омбудсмена для защиты госязыка

Правительство Украины назначило Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка, сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Уполномоченным по защите государственного языка кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну», — написал он в своём Telegram.

Должность языкового омбудсмена в стране предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вступившим в силу 16 июля.

Ранее на Украине создали национальную комиссию по стандартам госязыка, которая в том числе «будет проверять уровень владения госязыком для получения гражданства Украины или занятия определённых законом должностей».

Эксперт Александр Асафов оценил в беседе с Nation News закон о государственном языке, отметив, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».