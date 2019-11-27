На Украине назначили омбудсмена для защиты госязыка
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«Уполномоченным по защите государственного языка кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну», — написал он в своём Telegram.
Должность языкового омбудсмена в стране предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вступившим в силу 16 июля.
Ранее на Украине создали национальную комиссию по стандартам госязыка, которая в том числе «будет проверять уровень владения госязыком для получения гражданства Украины или занятия определённых законом должностей».
Эксперт Александр Асафов оценил в беседе с Nation News закон о государственном языке, отметив, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».