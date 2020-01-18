Россия призвала ООН отреагировать на украинский закон об образовании
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось: русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации», — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что в наиболее жёсткие условия данный закон ставит именно русскоговорящих детей.
Также в МИД России указали на то, что Украина проигнорировала требование Венецианской комиссии и не стала проводить консультации с представителями разных национальностей по данному закону.
«Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей», — добавили в министерстве.
Ранее Верховная рада приняла законопроект, устанавливающий нормативные объёмы обучения на государственном языке для государственных, коммунальных и корпоративных учреждений.
Подробнее об этом — в материале RT.