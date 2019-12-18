Контроль на выходе: что известно о запрете для украинцев ездить в Россию по внутреннему паспорту

Правительство Украины c 1 марта 2020 года запретит своим гражданам ездить в Россию по внутреннему паспорту. Для поездки потребуется заграничный документ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новые правила упростят прохождение российско-украинской границы. При этом собеседники RT в политических кругах Украины полагают, что новая инициатива провоцирует неудобства для граждан и может нанести ущерб рейтингу Зеленского.

С 1 марта 2020 года граждане Украины должны будут въезжать на территорию России по заграничным паспортам. Соответствующее решение приняло правительство Украины, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих с Украины на территорию РФ», — цитируют Гончарука украинские СМИ.

Он уточнил, что при возвращении граждан на Украину с территории России для пропуска хватит внутреннего паспорта или свидетельства о рождении. По словам украинского премьера, подобная норма облегчит прохождение российско-украинской границы.

Об этой готовящейся инициативе ранее стало известно от директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

В начале декабря он рассказал агентству УНИАН, что проект постановления кабмина предусматривает приостановление действий положений соглашений с РФ в период 1997 и 2011 годов.

В этих документах в рамках условий безвизовых поездок указано использование внутреннего паспорта и свидетельства о рождении (для детей до 16 лет).

Говоря об аргументах, которые послужили основанием для пересмотра правил, Погорельцев указал журналистам на данные Администрации Государственной пограничной службы Украины. По его информации, ведомство фиксирует ежегодный рост выявленных подделок как внутренних паспортов, так и свидетельств о рождении.

Погорельцев отметил, что существовавший прежде упрощённый режим поездок украинцев в России «не адекватен угрозам национальной безопасности Украины».

РИА Новости

Как сообщили RT источники в украинских правящих кругах, такие меры вряд ли позитивно скажутся на позициях нынешних властей.

«Государство не приветствует, чтобы украинцы ездили в Россию. Никакого потепления между странами не происходит, поэтому ужесточают всё что только можно», — полагает собеседник RT в украинской партии «Слуга народа».

В партии «Голос» удивились паспортному нововведению на фоне того, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский недавно сели за стол переговоров. В политическом объединении указали, что люди ждали потепления в отношения двух стран.

«Например, это могло быть возобновление прямых перелётов между странами и снятие запрета российским авиакомпаниям летать через территорию Украины», — сказал источник RT в партии «Голос».

Источник RT в «Батькивщине» указал на то, что оформление загранспорта доступно не всем без исключения украинцам.

«Около 2 млн украинцев работает в России, многие ездят к родственникам. Я думаю, все прекрасно понимают, что не у всех людей, а особенно у пенсионеров есть загранпаспорта и более того — возможность его оформить. Хотелось бы сообщить правительству, что эта услуга платная и составляет 682 грн ($30), а это треть пенсии», — сказали в партии, отметив, что такой подход быстро снизит рейтинг Зеленского.

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Политолог Иван Мезюхо также полагает, что последствия нововведений почувствуют на себе именно простые люди.

«Я думаю, от этого неадекватного решения страдают сами граждане Украины, трудовые мигранты, осуществляющие трудовую деятельность на территории России», — сказал эксперт беседе с RT.

По его мнению, это решение украинского правительства «не вяжется с запросом украинского народа на мир и стабилизацию украинской экономики».

«Инициатива нездоровая, она не создаёт почвы для нормализации отношений между Киевом и Москвой. Напротив, решение украинского правительства лишь усугубляет межгосударственный диалог России и Украины, не способствует налаживанию отношений между нашими государствами», — заключил Мезюхо. Вместе с тем он уверен, что Россия не ответные меры не пойдёт.

На Украине, напомним, был введён запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Как заявлял в декабре прошлого года президент России Владимир Путин, Москва не будет вводить ограничения против граждан Украины.

«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдём по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», — отметил он.

Добавим, что позднее, в апреле 2019 года, Путин ввёл упрощённую процедуру получения российского гражданства жителями непризнанных республик Донбасса. В начале декабря 2019 года стало известно, что этой возможностью воспользовались около 125 тыс. человек.