На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии

Бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль утверждает, что венгерские власти вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья.

Об этом он рассказал «Обозревателю».

По словам Москаля, для получения гражданства Венгрии человек должен знать венгерский язык, а его бабушка или мать должны быть гражданами Венгрии.

«Сегодня полиции дано указание: если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка, паспорт забирается», — заявил он, отметив, что «сейчас идут суды один за другим».

В сентябре 2018 года было опубликовано видео, на котором граждане Украины получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в закарпатском Берегове.