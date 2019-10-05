На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии

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Бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль утверждает, что венгерские власти вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья.
На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии
  • AFP

Об этом он рассказал «Обозревателю».

По словам Москаля, для получения гражданства Венгрии человек должен знать венгерский язык, а его бабушка или мать должны быть гражданами Венгрии.

«Сегодня полиции дано указание: если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка, паспорт забирается», — заявил он, отметив, что «сейчас идут суды один за другим».

В сентябре 2018 года было опубликовано видео, на котором граждане Украины получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в закарпатском Берегове.

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