На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии
- AFP
Об этом он рассказал «Обозревателю».
По словам Москаля, для получения гражданства Венгрии человек должен знать венгерский язык, а его бабушка или мать должны быть гражданами Венгрии.
«Сегодня полиции дано указание: если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка, паспорт забирается», — заявил он, отметив, что «сейчас идут суды один за другим».
В сентябре 2018 года было опубликовано видео, на котором граждане Украины получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в закарпатском Берегове.