В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

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Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

«На первой странице газеты Karpatalja ОО «Общество венгерской культуры Закарпатья» под лозунгом «Венгр, вставай!» иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм!» — написал Божок.

Он также отметил, что СБУ в Закарпатской области уже зарегистрировало производства по признакам посягательства на территориальную целостность Украины.

Ранее Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, которые украинская сторона расценила как вмешательство во внутренние дела Украины.

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