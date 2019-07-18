В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Дякую #СБУ@ServiceSsu та #ГПУ@GP_Ukraine за миттєву реакцію. УСБУ в Закарпатській обл. зареєструвало провадження за ознаками посягання на територіальну цілісність #Україна, яке продовжиться під процесуальним керівництвом Прокуратури Закарпатської обл. https://t.co/Dpm8F6hcjmhttps://t.co/tiVYEu1HuZ