В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
«На первой странице газеты Karpatalja ОО «Общество венгерской культуры Закарпатья» под лозунгом «Венгр, вставай!» иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм!» — написал Божок.
На передовиці👇газети "Карпаталія" ГО"Товариство угорської культури Закарпаття" (https://t.co/BXfPdBh4On) під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність #Угорщині🇭🇺 низки територій #України🇺🇦.Сепаратизм! @GP_Ukraine@ServiceSsu мають ініц-ти провадження.Підписав листи pic.twitter.com/rHWVXCYrzp— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 18 июля 2019 г.
Он также отметил, что СБУ в Закарпатской области уже зарегистрировало производства по признакам посягательства на территориальную целостность Украины.
Дякую #СБУ@ServiceSsu та #ГПУ@GP_Ukraine за миттєву реакцію. УСБУ в Закарпатській обл. зареєструвало провадження за ознаками посягання на територіальну цілісність #Україна, яке продовжиться під процесуальним керівництвом Прокуратури Закарпатської обл. https://t.co/Dpm8F6hcjmhttps://t.co/tiVYEu1HuZ— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 18 июля 2019 г.
Ранее Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, которые украинская сторона расценила как вмешательство во внутренние дела Украины.