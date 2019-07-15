МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
- © РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Уточняется, что ведомство обеспокоено фактом встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья Василием Брензовичем в Будапеште, а также рядом визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии.
Также в МИД Украины выражают беспокойство в связи с заявлениями венгерской стороны в поддержку определённых кандидатов в Верховную раду.
«Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства», — говорится в сообщении.
Украинская сторона призвала венгерских политиков воздержаться от визитов в Закарпатье до окончания выборов в Раду.
Ранее Иштван Ийдярто был вызван в МИД Украины на беседу из-за слов главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.