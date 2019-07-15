МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

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Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, расценённых украинской стороной как вмешательство во внутренние дела Украины.
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
  • © РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. 

Уточняется, что ведомство обеспокоено фактом встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья Василием Брензовичем в Будапеште, а также рядом визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии. 

Также в МИД Украины выражают беспокойство в связи с заявлениями венгерской стороны в поддержку определённых кандидатов в Верховную раду.

«Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства», — говорится в сообщении. 

Украинская сторона призвала венгерских политиков воздержаться от визитов в Закарпатье до окончания выборов в Раду. 

Ранее Иштван Ийдярто был вызван в МИД Украины на беседу из-за слов главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.

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