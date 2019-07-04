Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

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Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал на беседу венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
  • © РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Во время беседы Божок указал на то, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания Сийярто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договорённостям. 

«Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла навстречу венгерской стороне относительно имплементации закона Украины об образовании», — отметили в МИД страны.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в законе об языке была учтена просьба венгерской стороны относительно продления переходного периода до 2023 года.

Ранее США призвали Венгрию решать проблемы с Украиной вокруг закона об образовании напрямую по дипломатическим каналам и вести себя более ответственно в этом вопросе.

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