Число пунктов выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР увеличат

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов России для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик увеличат в декабре в Ростовской области до восьми.

«Сейчас работают шесть пунктов. Через две недели откроются ещё два. К новому году на территории Ростовской области будут работать восемь пунктов выдачи», — приводит ТАСС слова Водолацкого.

Он сообщил, что новые пункты планируют открыть в городах Красный Сулин и Гуково.

Володацкий отметил, что количество заявлений на российские паспорта от жителей ЛНР и ДНР будет увеличиваться в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что более 33 тыс. жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики получили российские паспорта.