Число пунктов выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР увеличат
«Сейчас работают шесть пунктов. Через две недели откроются ещё два. К новому году на территории Ростовской области будут работать восемь пунктов выдачи», — приводит ТАСС слова Водолацкого.
Он сообщил, что новые пункты планируют открыть в городах Красный Сулин и Гуково.
Володацкий отметил, что количество заявлений на российские паспорта от жителей ЛНР и ДНР будет увеличиваться в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что более 33 тыс. жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики получили российские паспорта.