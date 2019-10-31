В ДНР заявили о выдаче жителям 33 тысяч российских паспортов

Более 33 тыс. жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики получили российские паспорта. Об этом заявил замглавы миграционной службы республиканского МВД Игорь Скребов.

«За прошедшие полгода органы и подразделения миграционной службы Донецкой народной республики приняли более 55 тыс. заявлений от граждан ДНР на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке», — цитирует его Интерфакс.

Он отметил, что более 35 тыс. получили подтверждение о получении гражданства и более 33 тыс. получили сами паспорта.

В сентябре в МВД России рассказали RT, что жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тыс. заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.