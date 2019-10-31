В ДНР заявили о выдаче жителям 33 тысяч российских паспортов

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Более 33 тыс. жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики получили российские паспорта. Об этом заявил замглавы миграционной службы республиканского МВД Игорь Скребов.
В ДНР заявили о выдаче жителям 33 тысяч российских паспортов
  • Reuters

«За прошедшие полгода органы и подразделения миграционной службы Донецкой народной республики приняли более 55 тыс. заявлений от граждан ДНР на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке», — цитирует его Интерфакс.

Он отметил, что более 35 тыс. получили подтверждение о получении гражданства и более 33 тыс. получили сами паспорта.

В сентябре в МВД России рассказали RT, что жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тыс. заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

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