В ДНР заявили о выдаче жителям 33 тысяч российских паспортов
- Reuters
«За прошедшие полгода органы и подразделения миграционной службы Донецкой народной республики приняли более 55 тыс. заявлений от граждан ДНР на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке», — цитирует его Интерфакс.
Он отметил, что более 35 тыс. получили подтверждение о получении гражданства и более 33 тыс. получили сами паспорта.
В сентябре в МВД России рассказали RT, что жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тыс. заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.