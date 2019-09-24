Более 35 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта

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Александра Самсоненко
Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства. Об этом RT рассказали в МВД России.
Более 35 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта
  • © РИА Новости

«С начала реализации указа президента принято более 87 тыс. заявлений о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, в отношении 49 тыс. человек принято решение о приёме в гражданство», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве также уточнили, что на данный момент жителям республик выдано более 35 тыс. российских паспортов.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

В июле российский лидер расширил режим получения гражданства страны. Так, на это могут рассчитывать не только украинцы, проживавшие в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители этих областей в целом.

Подробнее — в материале RT.

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