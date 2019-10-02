Генпрокуратура Украины изучает массовую выдачу иностранных паспортов

Генеральная прокуратура Украины расследует массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей страны.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что Печерский районный суд Киева предоставил военной прокуратуре доступ к оригиналам документов Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые содержат государственную тайну.

Уточняется, что прокуратуру интересуют те документы, которые касаются массовой выдачи иностранных паспортов.

Ранее сообщалось, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства.