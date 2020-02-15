Удаляющиеся «шаги»: как с сайта Мюнхенской конференции пропал доклад о мерах по разрешению конфликта в Донбассе

С сайта Мюнхенской конференции по безопасности удалили доклад, посвящённый мерам по урегулированию конфликта в Донбассе и укреплению безопасности в Евро-Атлантическом регионе. В его подготовке участвовали российские и европейские эксперты, а также сотрудники американской организации «Инициатива по сокращению ядерной угрозы». Документ содержит и ряд предложений, которые, по мнению авторов, помогут улучшить отношения между Россией и Западом. В МИД Украины документ назвали противоречащим официальной позиции властей страны.

С сайта Мюнхенской конференции по безопасности был удалён доклад «12 шагов к усилению безопасности на Украине и в Евро-Атлантическом регионе». Его подготовили эксперты Группы лидеров по вопросам евро-атлантической безопасности (EASLG, Euro-Atlantic Security Leadership Group), Российского совета по международным делам (РСМД) и американской некоммерческой организации «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI, Nuclear Threat Initiative). Подписантом документа стал также и председатель Мюнхенской конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

В комментарии изданию «Укринформ» пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что доклад является частной инициативой «неравнодушных» политиков и экспертов. По её словам, документ был удалён, так как не является официальным. Также она подчеркнула, что содержание «12 шагов» противоречит позиции официального Киева.

Мюнхенская конференция по безопасности открылась 14 февраля и завершит работу 16-го числа. Она считается одной из крупнейших международных диалоговых площадок. В этом году в Мюнхене собрались более 800 участников. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Также на конференцию прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Мир посредством диалога

В докладе европейских и российских экспертов говорилось о необходимости мирного урегулирования кризиса в Донбассе и создании «условий для конструктивного диалога России и Украины по широкому кругу вопросов». По мнению авторов доклада, предлагаемые ими меры должны ослабить напряжение в отношениях Москвы и Запада и в целом привести к укреплению евро-атлантической безопасности.

В документе подчёркивалось, что в прошлом году определённые шаги на этом направлении уже были сделаны. Речь шла об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашёнными республиками, о декабрьском саммите лидеров «нормандской четвёрки», подвижках в вопросах, связанных с проведением выборов в Донецке и Луганске и предоставлением им особого статуса.

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«За последние шесть лет война унесла более 13 тыс. жизней и заставила 2,5 млн человек покинуть свои дома. Более 25 тыс. человек получили ранения. Упускать появившуюся возможность нельзя. Для неотложного решения проблем в области безопасности, гуманитарных вопросов, экономики и политики необходимо предпринять 12 конкретных практических шагов», — подчёркивалось в докладе.

В частности, эксперты предлагали восстановить Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, в который входили 75 российских и более 280 украинских офицеров. В конце декабря 2017 года центр прекратил своё существование. Как пояснил тогда глава представительства РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, работа российской миссии стала невозможной из-за ограничений, которые «в одностороннем порядке вводились украинской стороной».

Также эксперты EASLG, РСМД и NTI призывали выстроить диалог «нормандской четвёрки» на военном уровне, улучшить беспрепятственный доступ и свободу передвижения в зоне конфликта в Донбассе, найти пропавших без вести, провести разминирование региона и устранить радиологическую угрозу (по данным авторов документа, в Донецкой области и вокруг неё находится порядка 1,2 тыс. источников радиоактивного излучения). В документе предлагалось ускорить экономическое восстановление Донбасса и изучить возможность создания там зон свободной торговли.

Составители доклада отметили необходимость запуска всеобъемлющего внутриукраинского диалога, который затронул бы вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности, положения этнических и религиозных меньшинств в стране. При этом в обсуждении проблем предлагалось принять участие представителям РФ, Польши и Венгрии.

Европейские, российские и американские эксперты обратили внимание на важность разработки «дорожной карты по санкциям». По их мнению, за каждым конкретным действием по реализации Минских соглашений должны следовать соответствующие изменения в санкционном режиме.

Житель Луганска проходит мимо здания, поврежденного артобстрелом

РИА Новости

© Евгений Биятов

Докладчики призывали лидеров Евро-Атлантического региона начать обсуждение строительства «системы взаимной безопасности», которая в перспективе позволит преодолеть «ключевые разногласия». Кроме того, они выступали за «избирательное сотрудничество» между Москвой и ЕС, предполагающее поддержку выполнения Минских соглашений, развитие научных, экономических и гуманитарных контактов.

Доклад «12 шагов» подписали ряд отставных украинских и американских госдеятелей. В их числе — руководитель аппарата Совета национальной безопасности США в администрации Барака Обамы Брук Андерсон, бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый, экс-директор департамента европейской интеграции секретариата правительства Украины Василий Филипчук.

«Дружественные Кремлю термины»

Помимо МИД Украины, доклад раскритиковала американская аналитическая организация «Атлантический совет»*, существующая при НАТО.

На сайте организации было опубликовано соответствующее заявление, которое подписали бывший посол США в Москве Александр Вершбоу, экс-послы США на Украине Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович, сын советника США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского Ян Бжезинский и другие.

Признавая правомерность части рекомендаций в докладе «12 шагов», американские аналитики заявили, что в документе повторяются предложения Москвы о необходимости переговоров и инклюзивного диалога на Украине.

В «Атлантическом совете» считают, что их коллеги из EASLG, РСМД и NTI неверно изложили причины вооружённого противостояния на Украине. По их мнению, «конфликт внутри и вокруг Украины» произошёл якобы из-за «оккупации» Крыма и «гибридной войны» РФ в Донбассе.

В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что позиция «Атлантического совета» отражает взгляды наиболее радикальной части американского истеблишмента. По его словам, заявление организации противоречит принципам мирного урегулирования, которые изложили сотрудники EASLG, РСМД и NTI.

«Доклад «12 шагов» — это попытка российских и западных специалистов без перегибов взглянуть на кризис в вопросе евро-атлантической безопасности. Документ не ищет виновных, не вешает ярлыков и в целом отражает запрос на адекватное осмысление конфликта на востоке Украины. Доклад посвящён тому, как можно преодолеть разногласия. Я думаю, что именно это как раз и вызвало резко негативную реакцию «Атлантического совета» и официального Киева», — считает Кошкин.

В свою очередь, источник RT в МИД Украины объясняет недовольство Киева тем, что доклад экспертов EASLG, РСМД и NTI «полностью повторяет все требования Москвы по урегулированию военных действий в Донбассе».

«Киев с этим не согласен. На встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал, что выполнение всех требований Минских соглашений приведёт к акциям протеста в украинских городах, участие в которых примут вооружённые люди. А чтобы режим рухнул, на улицы достаточно выйти примерно 5% населения страны — два «майдана» на Украине это наглядно продемонстрировали. Поэтому мир любой ценой Украине не подходит», — пояснил представитель МИД Украины.

Акция националистов в Киеве против «формулы Штайнмайера»

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Собеседник RT в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвал «12 шагов» «дополнительным рычагом давления» на официальный Киев. По его словам, доклад противоречит национальным интересам Украины.

«Украине в этом докладе предлагаются невыгодные условия. Понятно, что эти «12 шагов» носят неофициальный характер, но зачем нужен дополнительный рычаг давления? Насколько мне известно, в Киеве всё чаще обсуждают с европейскими дипломатами возможность переписать Минские соглашения», — пояснил источник.

«Хотя офис Владимира Зеленского и демонстрирует более миролюбивую политику, чем администрация Порошенко, нынешний украинский лидер не готов идти на уступки. Очевидно, что президент боится акций протеста. Националисты продолжают править бал на Украине», — считает собеседник RT в партии «Батькивщина».

Результат давления

Опрошенные RT эксперты предполагают, что украинские и американские власти могли оказать давление на руководство Мюнхенской конференции, чтобы оно удалило доклад «12 шагов».

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, убрать документ с сайта Мюнхенской конференции, скорее всего, потребовал Киев. Его «инициатива» нашла поддержку у Соединённых Штатов, которые по дипломатическим каналам оказали давление на европейских коллег и организаторов конференции.

Разрушенный дом в Киевском районе Донецка

РИА Новости

© Валерий Мельников

«Складывается впечатление, что последние годы Мюнхенская конференция превратилась в арену противостояния. Основную повестку дня как будто диктуют наиболее радикальные политики и эксперты из США. Доклад «12 шагов» со своей примирительной риторикой не укладывался в антироссийскую канву, за что и был удалён», — констатировал Фельдман.

Андрей Кошкин также полагает, что документ экспертов EASLG, РСМД и NTI пришёлся не по душе Киеву и Вашингтону. В связи с этим Украина и США вынудили организаторов Мюнхенской конференции его удалить.

«Для Киева и Вашингтона доклад группы международных специалистов стал костью в горле, так как обозначил необходимость поворота западной политики в сторону сотрудничества с Россией. Также он снимает с Украины маску жертвы мифической «российской агрессии», указывая на безальтернативность «Минска-2» и диалога с неподконтрольными территориями», — подчеркнул Кошкин.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.